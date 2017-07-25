美国政府举债上限忧虑加深 国库券发行遇冷

路透纽约7月24日 - 投资者周一对最新美国公债发行采取回避态度，因愈发担忧若国会不能在10月政府资金告罄前调高举债上限，联邦政府债务偿付可能拖延。

Jefferies & Co.货币市场策略师Tom Simons说，自2015年那次以来，华盛顿方面在举债上限问题上的争执让人们的担心“已经达到无法抑制的水平”。

华尔街仍普遍认为，国会将及时达成提高法定举债上限的协议，以避免政府违约。目前联邦政府的举债上限为19.9万亿(兆)美元。然而现在几乎没有证据表明，国会在8月休会期之前将这作为优先讨论议题，目前的关注焦点都集中在医保改革上。

因此美国国债公开市场上收益率出现倒置，三个月期国库券收益率超过了六个月期券。

分析师说，如果债务上限不能上调，10月到期券种面临的风险最大。

“国会在债务上限问题上的争斗令人担忧，从而使三个月期国库券受到冷遇，”Stone & McCarthy Research Associates的市场策略师JohnCanavan表示。

市场对周一标售的三个月和六个月期国库券的买兴为大约八年以来最弱。财政部数据显示，财政部为这两种期限的国库券支付的利率也是2008年10月以来最高。

美国财政部以1.180%的利率标售了390亿美元三个月期国库券，为2008年10月20日以来最高，当时的标售利率为1.250%。

此次标售的投标倍数为2.87，与两周之前录得的八年来最低水平相当。

美国财政部以1.130%的利率标售了330亿美元六个月期国库券，这是2008年10月27日以来的最高水准，当时的标售利率为1.400%。

六个月期国库券标售的投标倍数为2.91，为2009年6月以来的最低水平。(完)