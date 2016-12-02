焦点：美国选后债市损失惨重 日本投资人美债购买热戛然而止

路透东京12月2日 - 日本投资者的美债购买热潮在特朗普当选总统后戛然而止，因市场预期特朗普执政将采取宽松货币政策，引发一波美债抛售，令日本投资人遭受巨大损失。

日本投资人在过去两年购买了大约2,900亿美元美债，而他们现在却遭受双重打击：首先是因为美债价格大幅下跌，其次是因为他们为汇率避险支付了天价溢价。

对冲成本上涨，一定程度上是因为短期美元利率上扬，但更主要的是因为日本投资人自身的大量对冲需求，造成货币互换成本走高。

债券交易员和投资人称，近期看来，资产组合受损料将抑制冒险意愿，投资人在整顿亏损情况时，可能使已经受创的市场人气进一步恶化。

“如果你是一家日本银行外国债券投资组合的负责人，那真有点像呆在地狱里的感觉，”一家日本券商里有着多年外国债券交易经验的衍生品交易员说。

“我们经历的市况是，你一年的收益增值在短短三个小时的功夫里就被抹得一干二净，”这位交易员说。

由于日本央行今年早前采取负利率之后日本公债收益率降至零下方，日本投资者今年一直是美国债券的主要投资者。

美银美林的美国公债指数11月下滑2.7%，创1月市场大幅震荡以来的最大跌幅，当时是跌了3.1%。

对于许多外国投资者来说，债券价格的下跌被美元的相应升值减轻了甚至完全抵消了。但对许多日本投资者来说，他们的实际回报更差，因为他们还要为外汇对冲买单。

举例而言，他们通常付出约1.6%的年率去投资收益率为1.8%的10年期美债，赚取其中仅有的0.2%回报，这种策略只会吸引那些在国内债市中所得回报更低的投资者。

“我们的纽约交易平台十分在意日本投资者的资金流...如果他们撤出，则将会给市场造成一定影响，”一家外资券商不愿具名的固定收益主管称。

日本财务省的数据显示，11月14-18日当周，日本投资者卖超外国债券，共计卖超2,606亿日圆，为七周来第一周卖超。

此后一周则为买超1,123亿日圆，不及今年以来平均每周5,000亿日圆以上的买超规模。

美国10年期公债收益率周五接近16个月高位2.41%。一些投资者认为，在收益率飙升过后，他们正好可以逢低购债。

“甚至人们还不知道特朗普内阁组成的时候，美国公债收益率就已涨了那么多。在我看来，所有关于收益率上扬是因通胀上升的言论似乎并不是那么言之凿凿。”Asset Management One基金经理人Akira Takei说道。

“市场走势还将有一段动荡期，不过我感觉收益率已经创下了近期的高点。”

那些仍对美国公债感兴趣的投资者称，继续涌进美债还是基于同样的理由--即国内债券实在没有诱人的回报。

不过随着临近2016年年底，这个时候很多机构会封帐，日本投资者降低曝险进行抛售可能又导致亏损进一步扩大。

“如果12月仍继续抛盘，可能会形成恶性循环，因12月很多金融机构年底前要结清账目，交易量都会减少。”(完)