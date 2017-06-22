分析：债市对经济发出警告信号 与美联储官员乐观看法相悖

路透6月21日 - 在美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员对于升息态度更加积极之际，美国公债收益率(殖利率)曲线却在对经济发出警告信号，暗示对较长期经济增长的预估并不是那么乐观。

公债收益率曲线趋平通常被视为负面经济信号，表明对未来经济增长和通胀的担忧，因为长期公债的买家如果预计成本会上升，会要求获得更高的收益率。

“在目前为止我们所看到的任何数据中，没有真正能对应上美联储乐观看法的，”BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli说，“对经济增长疲软的假设相当根深蒂固，从收益率曲线的长端可见一斑。”

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周二称，收益率曲线表明市场预期未来成长疲弱。不过，纽约联邦储备银行总裁杜德利本周称，较平的收益率曲线反映海外通胀和借贷成本低，而非美国经济正在走软。

美国五年期公债和30年期公债利差周三缩窄至95个基点，为2007年12月以来最窄。

两年期和10年期公债利差也降至80个基点，略高于2016年中触及的10年低位73个基点。

收益率曲线说明，投资者需获得更高回报才会选择较长期债券。当他们要求较短期债券的回报高于较长期债券时，说明他们更加担心近期风险。

收益率曲线趋平通常被视为衰退的前兆，而且这种趋势尚未有结束之势。

本周稍早，美国纽约联储总裁杜德利和波士顿联储总裁罗森格伦等美联储官员对加息表达了更激进的立场，推动较短期债券收益率上扬。虽然近期数据显示，通胀离美联储的目标渐远，零售销售和楼市数据亦趋软。

然而目前还没有出现衰退风险的广泛预警。德意志银行几位分析师6月初表示，未来12个月美国出现经济衰退的可能性不大。DoubleLineCapital执行长Jeffrey Gundlach称，“只有当美国两年和三年期公债收益率差不多处于同一水平时，”这种更加平坦化的收益率曲线才会开始令人担忧。

经济放缓对于美国总统特朗普来说将是个打击，他在竞选时承诺，将把美国国内生产总值(GDP)增速提高至4%，不过一些政府官员目前认为3%的成长率更现实。第一季经济成长率令人失望。

不管经济预估怎样，投资者称市场对高质量资产的需求亦帮助美债收益率趋平，因为几乎没有其他可以产生回报的选项。

道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg称，“市场渴望金融产品，渴望收益率，希望投资其中。我们仍是这个星球上债市收益率最高的市场之一。”

**形势依旧宽松**

尽管美联储试图收紧货币政策，但债券收益率趋平可能将使金融条件更加宽松，而这将进一步提振股票等风险资产，不论经济的力道如何。

这是因为长债深受退休基金、对冲基金和其他向经济提供贷款机构的影响，而非美联储。

“美联储无法控制基础货币，因为影子银行业代表的大量货币，远远超过美联储控制下的货币，”芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien称。

芝加哥联储的国家金融状况指数(NFCI)显示，经济状况其实已经比一年前宽松，尽管美联储自那时以来已经三度升息。

据纽约New Albion Partners首席市场策略师Brian Reynolds称，日趋扁平的收益率曲线迫使投资者追逐更高收益以实现投资目标，这样一来，收益率曲线可能会变得更加扁平。

但他表示，以往的情况显示，收益率曲线出现倒挂可能需要些许时日，而股市转差则可能需要甚至更长的时间。

Reynolds称，2005年，两年期和10年期债收益率差与当前水平类似，为80个基点左右，当时过了11个月收益率曲线才出现倒挂。此后，股市年化回报率为14.8%，21个月后才进入熊市。

Reynolds还称，1994年，收益率曲线多花了三年半时间从当前水平出现倒挂，此后股市年化回报率为21.6%，22个月后牛市行情告终。(完)