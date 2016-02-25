美国债市交易商假设情境 三年后油价降至零--圣路易斯FED

路透2月24日 - 圣路易斯联邦储备银行周二晚间发表的一篇博客文章称，美国债券市场暗示，对于疲弱通胀状况紧张不已的交易商目前认为油价有可能会在三年后降到零。

随着能源价格自2014年中期以来的陡然下滑，美国消费者物价指数(CPI)一直徘徊在历史低位水平。本月稍早，原油期货跌穿每桶30美元，创下12年最低。

普通美国公债收益率较通胀保值债券(TIPS)收益率的溢价，即TIPS损盈平衡通胀率，通常可以代表投资者对国内物价增长的看法。

圣路易斯联储银行两位分析师预估，根据当前的损盈平衡通胀预期，几年后每桶原油价格将降到零值。

“按照我们的计算，到2019年中期油价将需要降至每桶零美元，才能符合当前的通胀预期，”圣路易斯联储银行经济学家Alejandro Badel和研究助理Joseph McGillicuddy在他们的文章《未来什么样的石油价位才符合当前通胀预期》中写道。

这一原油价格预估值与原油期货预示的价位截然相反，后者预示油价到2019年中期将涨至每桶50美元以上。(完)