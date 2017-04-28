焦点：美国债市收益率下滑 “特朗普再通胀”行情大有降温之势

路透纽约4月27日 - 美国债券市场显示投资者已经降低了对通胀率上升的预期，因市场开始怀疑美国总统特朗普能否兑现税改和大规模基建开支的承诺。

特朗普上任已接近百日，美国通胀保值债券与常规美国公债之间的收益率之差已经下降，即便是在美国股市位于纪录高位附近时，该利差也接近年内最低水平。该利差是债市衡量投资者通胀预期的风向标。

分析师称，TIPS损盈平衡通胀率回落、美债收益率下降以及收益率曲线趋平，都是债券市场“特朗普通胀”或者说“再通胀”交易全线降温的征兆。美国联邦储备委员会(美联储/FED)偏好的一项通胀预期指标已经在过去两周大幅跌至2%的关口之下，达到了特朗普胜选以来的最低水平。

“年初以来再通胀交易确已停顿。在特朗普医保改革提案未获通过之后，这类交易的确是加快了(降温)速度，”花旗债券分析师Steve Kang称。

去年11月特朗普胜选时，交易商押注，联邦政府举债和通胀率将急速上升，因为特朗普竞选时承诺的促增长政策将会在共和党掌控的国会迅速获得通过。资金涌向TIPS基金，令TIPS损盈平衡通胀率跳升，2月一度摸至逾两年高位。

但自从废除并取代平价医疗法案--即所谓奥巴马医保(Obamacare)法案--的努力在今年3月遭遇失败后，外界对减税和基础建设支出在2017年生效的可能性日益生疑。

**税改提案令人失望**

尽管特朗普政府本周公布了承诺已久的税改提案，也不足以扭转近期形势。

投资者认为，财长努钦周三的核心原则声明缺乏细节，距颁布还差得远。最易受到通胀影响的美国长天期公债收益率下跌。

彭博和巴克莱编纂的TIPS指数4月迄今的整体回报率为0.23%，落后于常规美国公债的0.56%。今年以来，TIPS的回报率有1.45%，略优于常规美债的1.24%。

以通胀保值债券(TIPS)为标的的共同基金与上市交易基金(ETF)光芒略显失色。根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，4月19日止当周，这类基金资产减少6,628万美元至618.2亿美元，为12月7日来首次单周下滑。

不过TIPS债券基金资产总额仍较2016年底多出50亿美元，接近纪录高位。

**CPI指数逊于预估**

对特朗普政策规模及实行速度的预期降温，并非唯一因素。美国3月消费者物价指数(CPI)意外下滑，结束连续12个月上升局面，对投资者而言尤为一大警讯。通胀保值债券与CPI指数挂钩。

4月中公布CPI数据后，“五年、五年远期”损益平衡通胀率大跌超过30个基点至1.88%，大选投票日之后的涨幅完全回吐。不过之后略为回升至1.97%。美联储密切关注这项指标，藉此判断长期通胀预期。

损益平衡通胀率图表： tmsnrt.rs/2oQC1o0

不过一些投资者仍具信心，认为基本通胀趋势有利TIPS债券，尤其欧洲经济略见改善，中国增长稳定。

“通胀的周期性上升将维持一段时间。盈亏平衡通胀率目前受到良好支撑，”Gemma Wright-Casparius表示，他负责经营领航(Vanguard)的268亿美元TIPS共同基金。这是同类基金中规模最大的。

有人认为TIPS损盈平衡通胀率最近的下跌是不可避免的，因特朗普胜选之后曾大幅上升。

“鉴于此前的上涨幅度，出现调整是有合情合理的，”美银美林的美国利率策略主管Shyam Rajan表示。

但事实证明，特朗普政府在将竞选承诺变成实际政策时面临的挑战超过很多投资者之前的预期，有人已经在重新设定自己的期望值。

“由于从实际情况来看特朗普越来越无能为力，市场期冀能提振风险资产，并推动税制改革和基础设施(支出)等的刺激计划，似乎已不像选举日当时显得那么实际，”KPW Partners主理合伙人Keith Price表示。

互动图表：

美国通胀 tmsnrt.rs/1N6BwRs

美国“五年、五年远期”损益平衡通胀率 tmsnrt.rs/2oQC1o0

(完)