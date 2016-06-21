在英国退欧公投结果出炉前就做空美国公债为时尚早--高盛

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月20日 - 高盛周一表示，在英国退欧公投结果出炉前就押注美国公债价格将下跌还为时尚早，因为民调显示退欧和留欧支持率不相上下。
投资者近几日积极购买美国、德国和英国公债，增持风险较低的公债以防“退欧”阵营赢得周四公投。
指标美国10年期公债收益率(殖利率)上周降至近四年低位，德国10年期公债收益率有史以来首次跌为负值。较长期英国和日本公债双双触及纪录低位。
“如果英国真的离开欧盟，公债收益率很可能进一步下滑，因相关宏观和金融不确定性增大，”高盛旗下全球宏观与市场研究联席主管Francesco Garzarelli周一在研究报告中写道。
Garzarelli表示，倘若“退欧”阵营赢得公投，美国10年期公债收益率可能会下滑30个基点至1.35%，德国10年期公债收益率可能下滑15个基点至负0.10%，英国10年期公债收益率亦可能下跌15个基点。
根据这份研究报告，意大利10年期公债收益率则将升至1.80-2.00%。
另一方面，如果“留欧”阵营赢得公投，英国10年期公债收益率或许会较上周五收盘上扬多达20-25个基点；美国和德国10年期公债收益率也可能分别上涨20和10个基点。
Garzarelli写道，意大利10年期公债收益率则可能下跌约30个基点。
周一投资者减持这些公债，因最新民调显示，力倡英国留欧的反对党工党议员Jo Cox遇袭身亡后，选民倾向于重新支持“留欧”阵营。(完)
(编译 许娜；审校 戴素萍)
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