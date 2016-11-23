投资者对美国长期公债的净空头下降--摩根大通

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月22日 - 据摩根大通周二发布的调查显示，投资者对美国长期公债的净空头从上周所及的1月以来高位下降。
摩根大通周一进行的调查显示，看多美国长期公债的投资者比例从一周前的11%升至14%。
该行还表示，看空的投资者比例从上周的23%降至20%。
看空的投资者超出看多的投资者6个百分点，低于上周的12个百分点，后者为1月以来高位。
持中性立场的投资者连续第二周持平于66%。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。