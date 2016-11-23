投资者对美国长期公债的净空头下降--摩根大通

路透纽约11月22日 - 据摩根大通周二发布的调查显示，投资者对美国长期公债的净空头从上周所及的1月以来高位下降。

摩根大通周一进行的调查显示，看多美国长期公债的投资者比例从一周前的11%升至14%。

该行还表示，看空的投资者比例从上周的23%降至20%。

看空的投资者超出看多的投资者6个百分点，低于上周的12个百分点，后者为1月以来高位。

持中性立场的投资者连续第二周持平于66%。(完)