外资去年12月连续第九个月净卖出美国公债

路透纽约2月15日 - 美国财政部周三公布的数据显示，12月外国投资者连续第九个月净卖出美国公债。一些分析师认为，这可能反映出特朗普11月当选美国总统之后，投资者的风险偏好增强。

数据显示，外资在12月净卖出219亿美元美国公债，11月为净卖出2.05亿美元。

当月民间投资者净卖出405亿美元美国公债，而包括央行在内的外国官方机构净买进186亿美元。截至11月外国官方账户连续12个月净卖出美国公债。

“这可能是选后因素造成的结果。12月公债收益率发生了非常大的变化，”纽约道明证券(TD Securities)的利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

“外国官方账户确实往往青睐较高的收益率。这样可以给他们的投资组合带来更多价值，”他说。

美国指标10年期公债收益率(殖利率)在12月初是2.44%，当月触及2.64%，月底报于2.43%。周三尾盘，该收益率报2.49%。

自美国大选至12月中，10年期美债收益率累计上升93个基点。

与此同时，12月份中国持有的美债规模从11月份的1.049万亿美元增加到1.058万亿美元，为美国之外的第二大美债持有国。而在12月之前，中国曾连续六个月抛售美债，因中国央行需要动用外汇储备来支撑疲软的人民币。

“有可能是中国前几个月出售了太多的美债，结果手头现金太多，于是又决定重新投资于美债，”道明证券的Goldberg称。

日本连续第三个月保持着美国之外第一大美债持有国的地位，其所持美债规模达1.09万亿美元。

截至12月各国央行持有的美债总规模为6万亿美元，高于11月份的5.9万亿美元。

数据还显示，海外投资者12月份出售长期美国资产129亿美元，11月份则为购入344亿美元。若包括短期证券，12月份外资出售美国资产428亿美元，11月份则为购入302亿美元。

12月份外资出售高达99亿美元的美国股票，11月份出售规模为58亿美元。海外投资者已经连续四个月抛售美股。(完)