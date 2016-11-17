外资9月抛售美债规模创纪录 因投资者预期美联储将升息

路透纽约11月16日 - 美国财政部周三公布数据显示，外资9月抛售美债规模创纪录；鉴于美国经济形势稳步改善，投资者预期该国中短期内将升息。

9月美国公债市场资金流出766亿美元，为财政部1978年1月开始记录公债交易数据以来最高。

今年截至9月，外资在2月以外的每个月都抛售美债，2月为买入99亿美元。

包括各国央行在内的外国官方机构卖出455.6亿美元美国公债，外国民间投资者卖出299.2亿美元。

这种卖压导致美国公债收益率上升。美国10年期公债收益率在9月初时报1.570%，当月末升至1.6060%，期间一度触及1.752%的高位。周三该收益率报2.213%。

纽约梅隆银行驻伦敦首席市场策略师Simon Derrick表示，美债需求从2014年夏季开始降温，一改此前将近14年资金不间断流入美债的趋势。

“很容易就能明白，美联储在2009年至2014年10月期间进行的各轮资产购买操作，在维持债券收益率下行趋势不变发挥了作用，”Derrick说。

“也很容易就能理解，美联储最终会退出量化宽松的预期，曾在2014年之初刺激债券收益率从1.61%飙升至3%，”他补充说。

他还表示，美国公债需求下滑的情况，也在纽约梅隆银行去年8月自己的托管数据中得到体现。

在公债的资金流出，与外国央行所持的美国公债减少情况符合。

数据显示，9月外国央行持有的美国公债规模降至3.901万亿美元，前月的3.948万亿美元。外国央行持有的美国公债自去年9月以来下降6%。

9月中国持有的美国公债规模从前月的1.185万亿美元降至1.157万亿美元，为连续第四个月下降。过去12个月，中国持有的美国公债下降8%，但中国仍是美国公债第一大持有国。

日本作为美国公债第二大持有国，9月其持有量降至1.136万亿美元，8月为1.144万亿美元。

数据还显示，外资在9月抛售长期美国资产。外资抛售262亿美元长期美国资产，前月修正后为买入455亿美元。

但包括短期证券在内，外资9月抛售1,529亿美元，8月则买入400亿美元。(完)