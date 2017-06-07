美国小企业及零售商将游说国会反对边境调整税

路透华盛顿6月6日 - 组织者称，约60位小型企业业主及零售商Big Lots (BIG.N)的一名代表，本周将与国会成员召开会议，试图反对拟议的“边境调整税”。

包括塔吉特(Target)(TGT.N)、百思买(Best Buy)(BBY.N)和Autozone (AZO.N)等大型商店为首的零售商，正设法游说共和党人放弃在任何大刀阔斧的税改中纳入此税种。边境调整税将对进口商品课税，因而对美国国内生产有利。

这场会议由周二起召开，周四结束，与会者包括来自亚利桑那、印第安纳、俄亥俄和宾夕法尼亚等数州的议员和幕僚。会议将重点针对代表议员尚未对边境税立场表态或隶属国会筹款委员会的地区。

美国未来是否实施边境税仍不肯定。总统特朗普已拒绝为该税背书，参众两院许多共和党人也反对。再者，通过税改的努力已停顿。(完)