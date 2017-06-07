美国小企业及零售商将游说国会反对边境调整税

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透华盛顿6月6日 - 组织者称，约60位小型企业业主及零售商Big Lots (BIG.N)的一名代表，本周将与国会成员召开会议，试图反对拟议的“边境调整税”。
包括塔吉特(Target)(TGT.N)、百思买(Best Buy)(BBY.N)和Autozone (AZO.N)等大型商店为首的零售商，正设法游说共和党人放弃在任何大刀阔斧的税改中纳入此税种。边境调整税将对进口商品课税，因而对美国国内生产有利。
这场会议由周二起召开，周四结束，与会者包括来自亚利桑那、印第安纳、俄亥俄和宾夕法尼亚等数州的议员和幕僚。会议将重点针对代表议员尚未对边境税立场表态或隶属国会筹款委员会的地区。
美国未来是否实施边境税仍不肯定。总统特朗普已拒绝为该税背书，参众两院许多共和党人也反对。再者，通过税改的努力已停顿。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。