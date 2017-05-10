美国波士顿联储总裁警告对两房的改革可能引发市场波动

路透纽约5月9日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，对抵押贷款机构房利美和房贷美进行改革，降低两房在多户房屋抵押贷款市场的份额，可能会引发该市场的波动。

国会议员和特朗普政府官员曾表示将调整这两家政府发起企业(GSE)，2008年金融危机期间政府接管了两房，之前两家机构因抵押贷款坏账而蒙受了巨大的损失。

在纽约大学斯特恩商学院发表的演讲中，罗森格伦表示，两房持有或担保了44%的多户房屋贷款，他还提醒若美国失业率进一步大幅下降，通胀压力会上升。

罗森格伦称，“考虑对这两家机构进行改革的决策者，将关注到它们在该市场的份额不断增长，这种水平的敞口是否安全，这样的政府支持力度是否合适？”

“如果提议要求GSE降低其多户型房屋贷款的部位，那么商用房地产市场板块有可能出现重大冲击。”

最近几年来已有数种改革想法浮现台面，包括把GSE转型为公共企业，或者让它们分阶段地完全退场。

这至少是罗森格伦在近几个月内第三次对国内房地产价格高企表达关切，他并忧心一旦未来经济反转向下，高房价将如何地令情况更恶化。

CenterSquare Investment Management首席投资策略师Scott Crowe说，美联储已在密切关注纽约和旧金山等门户城市的多户型公寓供应。

他说，美联储的关注已致使过去六至八个月信用放贷标准明显收紧。

美联储自12月以来已升息两次，部分因就业市场强劲。

罗森格伦称，美国4.4%的失业率已经低于自然均衡水平，如果低于4%可能令经济过热，促使美联储加速升息。他估计自然失业率--即在薪资压力推升通胀过高前的最低可能水准--约为4.7%。

他称民间分析师的一份调查预计，失业率降至4%以下的机率为10%。

“这种经济过热的情况可能伴随着通胀上升，进而可能导致升息，”他在一次商业房产会议上称。(完)