波士顿撤回2024年夏季奥运会申请

周一，由于没有获得当地纳税人的支持，美国奥委会撤回了波士顿申办2024年夏季奥运会的申请。据估算，举办夏季奥运会的花费将超过86亿美元，而当地的民意调查显示过半的居民担心赛事会增加他们的纳税负担。波士顿市长沃尔什发表声明称，不会为了申奥让纳税人承担脆弱的财政超支，“没有什么好处能大到让我们牺牲波士顿的财务未来。”路透