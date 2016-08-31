美联储接近实现目标 升息或可为经济提供保护--波士顿联储总裁

路透8月31日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三在中国表示，美国联邦储备委员会(FED)可能很快实现通胀和就业目标，并应考虑到更快升息或可避免商业地产价格上涨等经济风险。

罗森格伦称升息应部分取决于金融稳定性面临的风险，暗示美联储即将收紧政策。他指出，利率处于记录低位的同时失业率下降，而商业地产等资产价格“急剧上涨”。

他表示，随着经济处于或接近充分就业、通胀率“逐渐接近”2%的目标，美联储的所谓双重使命“可能较快实现”。

“更快实现利率正常化，或许会在一定程度上拖慢达成充分就业和物价稳定双重使命的速度，但或将降低下一轮经济滑坡时期在更大程度上背离双重使命的风险，”罗森格伦即将在北京发表的讲话稿中称，今年他在美联储中有投票权。

罗森格伦被认为相对鸽派，他称长期保持低利率存在各种风险。他与芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯一道在上海高级金融学院(Shanghai Advanced Institute of Finance)举行的会议上讲话。该会议不向媒体开放。

罗森格伦并未提及他是否预计年底前升息，他重申美联储计划实行缓慢渐进的货币紧缩，以支持美国经济增长。

美联储主席叶伦周五称升息的理由在“不断增强”，罗森格伦传递的信息似乎与叶伦的说法一致。

美联储去年12月进行了近10年来首次升息，将利率从近零水准调升，但此后因国内经济低迷以及海外市场震荡而一直维持利率不变。

美联储关注通胀和失业率，罗森格伦则警告称，商业地产价格上涨表明银行、投资者以及家庭或许在承担“过多的”风险，他过去就曾提到这一风险。

虽然随着中国及其他国家的海外投资增加，房屋占用率也在提高，但在全美、尤其是东西海岸地区，相对于房价的房产净收益已降至纪录低位。

“一旦美国经济遭受重大负面冲击，这或将给美国经济稳定带来问题，”罗森格伦的讲话准备稿中称。(完)