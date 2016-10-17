美国经济复苏“不符常规”仍在困扰决策者--波士顿联储总裁罗森格伦

路透波士顿10月14日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周五表示，最近七年的美国经济复苏情况“不符常规”，对于试图确定低成长和低通胀是否已成为长期态势的决策者来说仍然是一个挑战。

他在为一个为期两天的经济会议准备的发言稿中表示，经济成长速度令人失望，加之高储蓄率和较低的就业参与率，可能意味着美国经济表现已经永久地改变了。

罗森格伦表示，经济衰退结束已经七年了，但经济学家们仍然在试图确定，“企业与家庭的行为模式是否已经改变，而且这种改变可能是较为长久的，而不是暂时性的；生产率成长缓慢是暂时的，还是长期的；个人储蓄行为最近出现的趋势是否可能持续到未来很久。”

这些问题的答案可能影响美国联邦储备委员会(美联储/FED)以及其它央行的官员，事关他们能否预期逐渐恢复较高的利率、较高的经济成长以及更加正常的货币政策，也事关他们将来手上是否必须保持非传统工具并准备“应对当前复苏所面临的任何新风险”。(完)