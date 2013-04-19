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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 19日 星期五 10:48 BJT

FBI公布波士顿爆炸案两名嫌疑人照片

FBI周四公布波士顿爆炸案两名嫌疑人照片，呼吁公众帮助确定两人身份，并提醒公众，这两名男子应携带武器、相当危险。一名要求匿名的国家安全官员称，调查人员基于大量的影像证据，才将此二人列为嫌疑人。周一波士顿爆炸袭击导致三人死亡，176人受伤。路透
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