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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 27日 星期四 10:50 BJT

美国假期销售远逊预期

2012年美国假期购物季销售增幅远逊于预期，迫使许多零售商在圣诞节后大规模折价促销，期望借此削减库存。今年或成为2008年以来最糟糕的一个假日季。零售商股价周三大幅挫跌，拖累指标股指走低。路透

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