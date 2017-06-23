美国因安全担忧禁止从巴西进口鲜牛肉

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透芝加哥6月22日 - 美国农业部(USDA)称，美国已停止从巴西进口鲜牛肉。之前有相当大比例的巴西进口牛肉未能通过安全检查。
据USDA公告称，继3月加大对巴西牛肉的检测力度后，“USDA一直担忧巴西准备出口到美国市场的产品的安全性。”
在对巴西卫生检查员涉及的贪污展开调查后，USDA作为预防措施提高了对巴西牛肉和即食产品的检查力度。
全球最大肉类加工企业JBS(JBSS3.SA)未就美国禁止进口巴西牛肉置评。
USDA还称，在巴西农业部“采取令USDA满意的纠正措施”之前，美国将一直停止进口。
继巴西联邦警察在3月17日宣布对巴西肉类加工行业涉嫌贪污案展开调查后，包括中国、埃及和智利在内的很多全球买家均减少从巴西进口肉类。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。