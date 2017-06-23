美国因安全担忧禁止从巴西进口鲜牛肉

路透芝加哥6月22日 - 美国农业部(USDA)称，美国已停止从巴西进口鲜牛肉。之前有相当大比例的巴西进口牛肉未能通过安全检查。

据USDA公告称，继3月加大对巴西牛肉的检测力度后，“USDA一直担忧巴西准备出口到美国市场的产品的安全性。”

在对巴西卫生检查员涉及的贪污展开调查后，USDA作为预防措施提高了对巴西牛肉和即食产品的检查力度。

全球最大肉类加工企业JBS(JBSS3.SA)未就美国禁止进口巴西牛肉置评。

USDA还称，在巴西农业部“采取令USDA满意的纠正措施”之前，美国将一直停止进口。

继巴西联邦警察在3月17日宣布对巴西肉类加工行业涉嫌贪污案展开调查后，包括中国、埃及和智利在内的很多全球买家均减少从巴西进口肉类。(完)