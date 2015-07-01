奥巴马与罗塞夫不计前嫌 寻求加强美巴经济关系

美国总统奥巴马和巴西总统罗塞夫借着周二的白宫会面化解了监听丑闻影响，双方并表示希望合作加强两国经济关系。奥巴马和罗塞夫就一系列方便两国人文交流和贸易的举措达成共识，包括恢复鲜牛肉贸易等。奥巴马在周二的新闻发布会上称赞巴西为“全球大国”和“不可或缺的合作伙伴”，在应对气候变化方面发挥着关键作用。路透