巴西军警严阵以待 为世界杯保驾护航

2014年6月8日在巴西利亚拍到的准备投入世界杯安保的军队。 REUTERS/Ueslei Marcelino

路透里约热内卢6月10日（记者 Paulo Prada） - 本周一，大约200名球迷等待在荷兰国家队的临时住所凯撒公园酒店外，这座23层的塔形建筑坐落在里约热内卢美丽的海滨地区。

但是对这个商界人士和高端游客经常光顾的酒店来说，他们的橙色球衣、标语牌和夸张的帽子并不是酒店入口唯一稀奇的东西。

还有18名从头到脚全副武装，手持电棍、手枪、步枪的巴西士兵；或是久负盛名的伊帕内玛海滩上空盘旋着巡逻直升机，还有海上乘风破浪的海军巡逻艇，这些场面怎么样？

”哇！这次他们对待安保工作真是严阵以待。“荷兰一家航空公司42岁的主管Bjorn Koerselman如此说道。

世界杯本周四将在圣保罗拉开帷幕，此外巴西还有11个城市将在接下来的一个月内进行世界杯赛事。对于一个长期处于局势动荡中的国家来说，这正是领导人们所希望看到的反应。

经过多年的建设延期、涉嫌腐败、基础设施不足、与国际足联有争端这一系列风波后，巴西希望至少为通过各种方式前来观看本届世界杯的球迷们提供安全保障。

现已约有10万名警察在各主办城市巡逻，巴西总统罗塞夫还在每个主办城市的指挥中心部署了共5.7万名陆军士兵、海军士兵以及其他部队士兵进行安保工作的协调配合，这是巴西政府近年来最大规模的军事人员调动。

巴西政府为世界杯的安保工作共投资约8.5亿美元，从保护32支参赛球队到控制可能发生的对世界杯的游行抗议再到空域监视，并动用了雷达和空中交通系统，以及时常在主办城市上空持续嗡嗡作响的直升飞机。

独特的挑战

巴西对于举办大型活动并不陌生。例如里约热内卢就会定期举办超过100万狂欢者的年度嘉年华盛事和新年庆祝活动。 但是世界杯的盛大规模给巴西带来了前所未有的挑战。

从亚马逊流域丛林都市玛瑙斯的河船交通，到巴西南部大量乘汽车涌入的阿根廷足球流氓，坐落在这个幅员辽阔国家上的球场存在着各式各样的地理危险和社会威胁。

当然世界杯比赛也面临着遭遇包括恐怖主义、网络攻击还有街头示威等与重大国际事件形影相随的风险。

在去年6月进行的世界杯预演—联合会杯的比赛中，巴西就已经受到了一系列抗议和罢工的重创。

许多当地人对巴西安保措施的大力增强感到惊讶，作为全球犯罪率和谋杀率最高的国家之一，巴西以一种安全感极度缺乏的形象深入人心。

不过，大部分巴西人都很愿意见到当局有所准备。

看到满怀期待的荷兰球迷，21岁的商科学生JuniorAndrade表示，”对于我们居住在这里的人来说，这样的安保力度并不常见，我希望我们每天都能有这样的安全保障。“

编译：傅玮 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。