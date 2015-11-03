美国人事管理办公室被盗数据未在黑市出现--研究人员

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月2日 - 美国网络安全公司Fireeye(FEYE.O)首席安全策略师Richard Bejtlich周一称，美国人事管理办公室（U.S. Office of Personnel Management）大量被窃数据并未在黑市上出现，这是外国政府发动攻击的迹象。
Bejtlich指出，超过2,100万美国人的数据被盗，没有可靠的报导显示这些数据被出售，而普通的黑客倾向于迅速卖出盗窃的数据。
美国官员将6月公布的此次数据被盗事件与中国的黑客联系在一起，但没有正式确认攻击来源。
“所有迹象都显示这是一个国家发动的黑客袭击，”Bejtlich在Defense One主办的会议上表示。
“如果有人盗窃了一家大型零售商的信用卡数据，很快就会在黑市上出售，卖点是新鲜。”
美国联邦调查局大型犯罪部门负责人Jeff Coburn拒绝对该问题直接发表评论。但他指出，国家级别的黑客往往不寻求从盗取的数据中赚钱。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。