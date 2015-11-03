美国人事管理办公室被盗数据未在黑市出现--研究人员

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月3日 - 美国网络安全公司Fireeye 首席安全策略师Richard Bejtlich周一称，美国人事管理办公室（U.S. Office of Personnel Management）大量被窃数据并未在黑市上出现，这是外国政府发动攻击的迹象。

Bejtlich指出，超过2,100万美国人的数据被盗，没有可靠的报道显示这些数据被出售，而普通的黑客倾向于迅速卖出盗窃的数据。

美国官员将6月公布的此次数据被盗事件与中国的黑客联系在一起，但没有正式确认攻击来源。

“所有迹象都显示这是一个国家发动的黑客袭击，”Bejtlich在Defense One主办的会议上表示。

“如果有人盗窃了一家大型零售商的信用卡数据，很快就会在黑市上出售，卖点是新鲜。”

美国联邦调查局大型犯罪部门负责人Jeff Coburn拒绝对该问题直接发表评论。但他指出，国家级别的黑客往往不寻求从盗取的数据中赚钱。（完）