美国人事管理办公室被盗数据未在黑市出现--研究人员

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月3日 - 美国网络安全公司Fireeye 首席安全策略师Richard Bejtlich周一称，美国人事管理办公室（U.S. Office of Personnel Management）大量被窃数据并未在黑市上出现，这是外国政府发动攻击的迹象。
Bejtlich指出，超过2,100万美国人的数据被盗，没有可靠的报道显示这些数据被出售，而普通的黑客倾向于迅速卖出盗窃的数据。
美国官员将6月公布的此次数据被盗事件与中国的黑客联系在一起，但没有正式确认攻击来源。
“所有迹象都显示这是一个国家发动的黑客袭击，”Bejtlich在Defense One主办的会议上表示。
“如果有人盗窃了一家大型零售商的信用卡数据，很快就会在黑市上出售，卖点是新鲜。”
美国联邦调查局大型犯罪部门负责人Jeff Coburn拒绝对该问题直接发表评论。但他指出，国家级别的黑客往往不寻求从盗取的数据中赚钱。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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