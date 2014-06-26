美国原油和布兰特原油期货下滑 因伊拉克出口忧虑缓解

路透纽约6月26日 - 美国原油期货和布兰特原油期货周四均下滑，因对处于战乱的伊拉克原油出口受影响的担忧缓解，令一些市场人士了结一些获利。

联合国伊拉克特使Nickolay Mladenov表示，伊拉克南部油田仍未受影响，该国日产330万桶原油主要来自南部，这令布兰特原油期价降温。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。

“我认为市场出现一些获利回吐，在释放一些压力，”Tradition Energy分析师Gene McGillian表示。

布兰特原油期货一周前曾触及数月高位115.71美元，因担心伊拉克战乱可能分裂该国，并危及原油出口。

美国公布的经济数据不及预期，令国内油价承压。

布兰特原油期货LCOc1收低0.79美元，收报每桶113.21美元，为6月16日来最低结算价。

美国原油期货CLc1收低0.66美元，收报每桶105.84美元，为6月11日来最低结算价。

布兰特较美国原油价差CL-LCO1=R收窄，收报7.37美元，上周走宽至9.01美元的3月来最宽。

伊拉克库尔德自治区周三宣布了增加石油出口的计划，他们的军队已经控制了伊拉克北部主要油田。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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