美国和布兰特原油期货触及三周高位

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
* 美国库欣原油库存减少，但原油库存总体增加
* 俄罗斯改口，不再要求乌克兰提前支付6月天然气账单
* 利比亚西部油田El Feel恢复生产-NOC
路透纽约5月14日 -全球原油价格周三攀升，因美国原油期货交割点库欣的原油库存减少，汽油库存也下降，扶助推动布兰特和美国原油期货升至三周高位。
美国能源资料协会周三公布的数据显示，上周美国原油库存总体增加，但库欣的库存减少59.2万桶。
汽油库存减少77.2万桶，馏分油库存减少110万桶，因炼厂减产，或在距离夏季驾车高峰仅有两周之际停产进行维护。
乌克兰危机有所缓解，因俄罗斯改口，不再威胁如果乌克兰不提前支付6月账单，将停止向该国供应天然气。相反，俄罗斯表示，乌克兰只需偿还部分拖欠俄罗斯的天然气“债务”。
6月布兰特原油期货连涨第二天，收高0.95美元，报每桶110.19美元，为4月24日以来最高收位。该合约周四到期，市场成交缩量，这可能是导致价格涨幅被放大的因素之一。
7月布兰特原油期货周五将成为近月合约，该合约今日上扬0.77美元，收报每桶109.31美元。
美国原油期货收高0.67美元，报每桶102.37美元，为4月21日以来最高收位。
纽约汽油期货攀升近4美分，收报每加仑2.9693美元，为本月最高结算价。
利比亚国有石油公司周三表示，ElFeel油田已恢复生产，之前示威者同意结束对连接油田和Mellitah港的输油管道的封锁。
但规模更大的日产34万桶原油的El Sharara仍然关闭，因连接油田与Zawiya港的输油管道仍然被封锁。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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