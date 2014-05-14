美国和布兰特原油期货触及三周高位

* 美国库欣原油库存减少，但原油库存总体增加

* 俄罗斯改口，不再要求乌克兰提前支付6月天然气账单

* 利比亚西部油田El Feel恢复生产-NOC

路透纽约5月14日 -全球原油价格周三攀升，因美国原油期货交割点库欣的原油库存减少，汽油库存也下降，扶助推动布兰特和美国原油期货升至三周高位。

美国能源资料协会周三公布的数据显示，上周美国原油库存总体增加，但库欣的库存减少59.2万桶。

汽油库存减少77.2万桶，馏分油库存减少110万桶，因炼厂减产，或在距离夏季驾车高峰仅有两周之际停产进行维护。

乌克兰危机有所缓解，因俄罗斯改口，不再威胁如果乌克兰不提前支付6月账单，将停止向该国供应天然气。相反，俄罗斯表示，乌克兰只需偿还部分拖欠俄罗斯的天然气“债务”。

6月布兰特原油期货连涨第二天，收高0.95美元，报每桶110.19美元，为4月24日以来最高收位。该合约周四到期，市场成交缩量，这可能是导致价格涨幅被放大的因素之一。

7月布兰特原油期货周五将成为近月合约，该合约今日上扬0.77美元，收报每桶109.31美元。

美国原油期货收高0.67美元，报每桶102.37美元，为4月21日以来最高收位。

纽约汽油期货攀升近4美分，收报每加仑2.9693美元，为本月最高结算价。

利比亚国有石油公司周三表示，ElFeel油田已恢复生产，之前示威者同意结束对连接油田和Mellitah港的输油管道的封锁。

但规模更大的日产34万桶原油的El Sharara仍然关闭，因连接油田与Zawiya港的输油管道仍然被封锁。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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