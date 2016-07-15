美国金融研究办公室称英国退欧影响或持续数年

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿7月14日 - 美国金融研究办公室周四称，英国公投退欧所引发的近期市场震荡正在消退，但退欧决定的影响或持续数年。
“虽然公投即刻引发的市场震荡已逐渐平息，但政策不确定性及最终的金融和政治影响可能会持续数月或数年，令市场信心未来很容易进一步受到冲击，”该办公室在季度市场评估中称。
报告称，主要而言，退欧谈判将持续数年，其结果可能会对英国金融业、以及在英国的外来投资产生深远的法律和经济影响。
美国金融研究办公室根据多德-弗兰克法案设立，其研究和风险分析有助于美国监管当局防止2007-09年那种程度的金融危机再度出现。
报告指出，英国公投脱欧后，投资人在市场动荡下转进债市寻求避风港，推使美国、英国及德国长债收益率降至纪录低位。
在此同时，全球股市两天内估计市值蒸发3万亿美元，而油价反弹之势也暂止。
报告指称，自此之后，美国风险性资产即大幅反弹，欧洲股市也扳回逾半数跌幅。
报告称，“外界预期政府将针对公投余波及扶持日本经济推出政策，在过去两周为风险性资产提供强有力的支持。尤其是日圆JPY=在公投后的避险性涨势已悉数回吐。”(完)
(编译 孙国玉/龚芳; 审校 许娜/孙茉莉)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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