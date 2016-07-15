美国金融研究办公室称英国退欧影响或持续数年

路透华盛顿7月14日 - 美国金融研究办公室周四称，英国公投退欧所引发的近期市场震荡正在消退，但退欧决定的影响或持续数年。

“虽然公投即刻引发的市场震荡已逐渐平息，但政策不确定性及最终的金融和政治影响可能会持续数月或数年，令市场信心未来很容易进一步受到冲击，”该办公室在季度市场评估中称。

报告称，主要而言，退欧谈判将持续数年，其结果可能会对英国金融业、以及在英国的外来投资产生深远的法律和经济影响。

美国金融研究办公室根据多德-弗兰克法案设立，其研究和风险分析有助于美国监管当局防止2007-09年那种程度的金融危机再度出现。

报告指出，英国公投脱欧后，投资人在市场动荡下转进债市寻求避风港，推使美国、英国及德国长债收益率降至纪录低位。

在此同时，全球股市两天内估计市值蒸发3万亿美元，而油价反弹之势也暂止。

报告指称，自此之后，美国风险性资产即大幅反弹，欧洲股市也扳回逾半数跌幅。

报告称，“外界预期政府将针对公投余波及扶持日本经济推出政策，在过去两周为风险性资产提供强有力的支持。尤其是日圆JPY=在公投后的避险性涨势已悉数回吐。”(完)