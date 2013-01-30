美英10月外汇交易量下滑 但亚太地区增长--调查

路透纽约1月29日 - 周二公布一项半年一度的主要国家央行调查显示,全球几个最大外汇中心的每日外汇交易量互有消长,美国、英国及加拿大呈现下滑,但日本、新加坡及澳洲则上升.

分析师指出,欧债危机压低波动性,加上全球各地实施低利率,造成西半球外汇交易缩水,但这些因素似乎没有影响亚太地区的交易量.

北美地区2012年10月交易量总额7,935亿美元,较4月减少7.7%.与上年同期相比,则减少18.8%.由纽约联邦储备银行支持成立的外汇委员会(Foreign Exchange Committee, FXC)指出,10月交易量反映了超级飓风桑迪的干扰影响.

北美地区的交易量数据来自美国25家积极活动的金融机构.

现汇交易在美国所有外汇工具之中跌幅最大,较上年同期减少32.7%,降至3,811亿美元.唯一出现成长的是远汇交易,10月增加6.1%,至1,436亿美元.

FXC指出,欧元兑美元相关交易量的萎缩也是最为显着.整体每日交易量的跌幅中,欧元/美元交易大约占了三分之二.

去年多数时间中,欧元都在非常狭幅区间内交投,因欧洲央行推出措施缓和欧债危机.这导致波动性降低,获利机会受限.

英国央行对30家金融机构的调查显示,英国10月平均每日交易量较4月减少5%,跌至2010年10月以来最低.

英国央行指出,现汇、直接远期外汇、无本金交割远期外汇(NDF)、换汇、外汇选择权及货币掉期的平均每日交易量总额1.919万亿(兆)美元,低于4月的2.014兆美元,较2011年同期减少7%.

英国是全球最大外汇市场.

现汇交易活动下滑6%,至一天6,780亿美元,4月时为7,190亿美元.

加拿大10月每日平均外汇交易量下滑14.4%,至510亿美元,4月时为596亿美元.加拿大的调查数据由加国前七大银行提供.

亚太地区的情况截然不同.

根据对日本19家主要银行的调查,东京10月每日外汇交易量小增6.3%,至3,005亿美元,4月时为2,826亿美元.

新加坡前30大金融机构的资料显示,新加坡10月每日交易量成长5%,至539亿美元,4月时为513亿美元.

月度总交易量为2兆美元,较4月时的1.88兆美元成长7%.

澳洲平均每日交易量1,860亿美元,较4月增加6%,较上年同期成长12%.资料由澳洲25家金融机构提供.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张若琪/李爽)

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