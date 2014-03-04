美国两党预算恶斗虽已停火 但财政长期恶化问题仍无解

路透华盛顿3月3日 -当美国总统奥巴马周二提出新年度政府预算案时，有几个好消息可以让他拿来炫耀：一是政府赤字创下他2009年上任以来的最低位，其次，过去三年来造成华府瘫痪的政党恶斗，也终于停火。

但好消息的表象之下，是令人忧心的事实：奥巴马以及对手共和党，在改善美国长期财政方面仍然成果不大。

虽然拜严格控制支出上限之赐，国防部及其他政府机构的支出已经缩减到50年来最低水位，但随着美国婴儿潮世代步入老年，政府在医疗及退休方面的支出仍稳定上升。

专家指出，如果没有大幅加税，在老年人口的支出，将压缩到教育、科学研究、交通及其他提升经济竞争力的项目支出。

“每个解决方案都至少会带来一些不悦，”民主党智库Third Way的政策部门主管Jim Kessler指出。“每个人都说这必须予以解决，但就像气候变迁问题一样，很容易就拖过一年。”

两党看来短期内都没有急于解决这个问题。

共和党人士造成去年10月政府关门16天之后，已经对支出金额规模有所妥协，也默默允许政府扩大举债空间。在11月国会选举之前的几个月，共和党领袖计划将焦点放在奥巴马的医疗保健法案，而不是要求进一步削减支出。

在此同时，白宫将强调用于提振经济活动的新支出措施。

官员指出，去年提议减慢社会福利支出增速的措施，并未吸引共和党讨论协商，因此今年不会再列入预算提案。去年12月两党通过小幅削减军人退休福利，上个月两党又同意予以推翻。

**某种程度的胜利**

出现这种令人精疲力尽的局面可以理解。共和党人试图履行大砍政府支出的承诺，但是在去年10月政府停摆后他们的支持率大跌。政府停摆起因于对奥巴马医改法案削减资金的尝试失败。

民主党人一直对减支兴趣不大，他们认为这会伤及经济并削弱重要的政府服务。

某种程度上，双方都可以宣称获得了胜利。

2011年，共和党人在预算控制法案中争取到支出削减，此举已将自主性支出与国内生产总值(GDP)之比降至1962以来最低水平。预计该比值未来几年将进一步下降。

“由于过去几年的进展，政府支出...失控的程度降低了，”保守派智库--美国企业研究院(AEI)分析师Kevin Hassett表示。

同时，民主党也在2012年底的财政悬崖之争中，成功地对最富裕家庭提高税率，并且避免了共和党人进一步推进减支计划。他们还表示，医改法案将在未来几年迫使医生和医院以成本效益最高的方式提供医疗服务，这会减缓贫困人口医保计划--Medicare和Medicaid的增长。

经济改善也有助于政府收支情况好转，因为消费者和企业贡献的税收增加。

无党派立场的美国国会预算办公室(CBO)表示，预算赤字今年预计将降至3%，很多分析师认为这是个可持续的水平；而在衰退谷底的2009财年，该数字曾剧增至9.8%。

但这些积极面都不足以抵消另一个不可抵挡的力量：美国人口正在老龄化。CBO预计，社会保障和医保支出在未来10年将接近翻倍。

随着利率升回正常水平，政府借贷成本也料将上升。

因此CBO预计，预算赤字将开始再度扩大，美国债务总额将继续缓慢爬升。

**长期改革**

许多预算专家认为华盛顿反而在退步。他们表示，更好的做法应当是逐步削减补助，同时维持运输基础设施和其它计划的支出水平不变，以提振缓慢复苏的经济。

“近期我们有针对基层政府的紧缩措施，却没有能放缓支出增长的长期改革，这不符合经济和预算的需要，”一预算委员会的高级顾问Ed Lorenzen说。

议员们发现，从政治层面看，削减联邦机构预算要比减少面向老年人的社保和医保福利容易，因为老年人在积极参政的选民中占大多数。

任何重大改革都会成为被抨击的对象。共和党议员曾因为平价医疗法案中的医保节支措施猛烈抨击民主党派，依据法案，政府将逐渐减少对医生和医院的医疗费支付。而民主党派则因为将老年人医保部分私有化的提议抨击共和党。

与此同时，老年人游说组织AARP等影响力很大的团体则反对获得两党支持的变革措施，比如有关富裕退休人士支付更多医保的提议。

但预算专家指出，押注福利改革的议员只是在推迟不可避免的事情。

“要么通过更多的公私合作将政府提供服务的方式现代化，要么就大幅减少福利，要么就大幅增税，”美国企业研究院的Hassett说。“这些都是可选的做法。”(完)

(编译 蔡美珍/朱晓军/白云; 审校 高琦/王翔琼)

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