美国众议院通过两年期预算协议 参议院下周表决

现代和起亚将因发动机缺陷在韩召回171348辆汽车
路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车和起亚汽车计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。
路透华盛顿12月12日 -美国由共和党掌控的众议院周四通过为期两年的预算协议，这将结束联邦机构的部分自动减支措施，代之以更有针对性的政府节俭举措。
众议院以压倒性多数通过该计划。协议还旨在结束共和党和民主党在财政事务方面的党派纷争。
预算协议下一步必须获得民主党控制的参议院的通过，然后才能提交给奥巴马总统签署。(完)
(编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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