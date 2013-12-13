美国众议院通过两年期预算协议 参议院下周表决

路透华盛顿12月12日 -美国由共和党掌控的众议院周四通过为期两年的预算协议，这将结束联邦机构的部分自动减支措施，代之以更有针对性的政府节俭举措。

众议院以压倒性多数通过该计划。协议还旨在结束共和党和民主党在财政事务方面的党派纷争。

预算协议下一步必须获得民主党控制的参议院的通过，然后才能提交给奥巴马总统签署。(完)

(编译 王兴亚；审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。