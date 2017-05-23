白宫预算案要在未来10年削减465.4亿美元农业支出

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透芝加哥5月22日 - 美国白宫预算案建议未来10年将用于农业的联邦政府预算减少465.4亿美元。
总统特朗普最大的一项减支是削减380亿美元的农业支持。
预算削减计划将取消农业经济开发(Rural Economic Development)项目。该项目对农村公用事业提供零息贷款，并为农村企业提供支持。该预算案还将从2019财年开始让美国农业部食品安全检查局(Food and Safety Inspection Service)向用户每年收取6亿美元费用，从而削减政府承担的联邦检查员对肉类加工厂的检查成本。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。