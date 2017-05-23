白宫预算案要在未来10年削减465.4亿美元农业支出

路透芝加哥5月22日 - 美国白宫预算案建议未来10年将用于农业的联邦政府预算减少465.4亿美元。

总统特朗普最大的一项减支是削减380亿美元的农业支持。

预算削减计划将取消农业经济开发(Rural Economic Development)项目。该项目对农村公用事业提供零息贷款，并为农村企业提供支持。该预算案还将从2019财年开始让美国农业部食品安全检查局(Food and Safety Inspection Service)向用户每年收取6亿美元费用，从而削减政府承担的联邦检查员对肉类加工厂的检查成本。(完)