美国国会预算办公室称国会必须在10月中旬前提高政府举债上限

路透华盛顿6月29日 - 美国国会预算办公室周四公布的报告称，为避免债务违约，国会需要在10月初至中旬前提高政府举债上限。

美国财长努钦(Steven Mnuchin)暗示，财政部可能在9月达到举债上限，并鼓动国会在8月休会前提高上限。众议院共和党领导人已着手就该问题举行两党磋商。

国会调整举债上限的时间日益紧迫。9月政府的融资问题将成为国会的焦点，议员们面临在此之前采取行动的压力。

国会预算办公室的报告指出，今年税收收入进展慢于预期，这也是努钦要求提前提高举债上限的一个原因。

而国会眼前还有大量待完成清单。

除了调高举债上限，国会还必须在9月底前通过政府支出法案，否则公部门在10月就将面临关停。债务上限与支出法案的期限撞期，可能将造成这两件事互相纠缠。国会领袖们已表达希望把它们好好分开，以免调高债务上限一事受到政府支出法案的政治斗争影响。

国会还得努力废除平价医疗法案以及改革税法。这两案已因受挫而停摆，耗费的时间也比原先预期更久。

更何况，在调高举债上限的协商中仍有杂音。一些共和党人士说，调高政府举债上限必须同时辅以减少支出。另外，一些民主党人士则表明，如果为富人减税将增加政府赤字的话，他们不会赞成调高债务上限。

国会预算办公室周四说，如果参议院共和党人士所拟定的医保议案能够立法成功，到2036年时，Medicaid医保计划的支出费用将比现行法律要求的减少35%。参院共和党版本的医保议案旨在取代奥巴马医保。

国会预算办公室估计，根据现行法律，Medicaid的支出在未来20年将每年增加5.1%。但根据参院共和党版本，直至2026年其支出年增幅将仅为1.9%；在那之后的10年当中，每年增幅约为3.5%。(完)