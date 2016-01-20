美国2016年预算赤字将大增至5440亿美元 为六年来首增--CBO

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透华盛顿1月19日 - 美国国会预算办公室(CBO)周二表示，美国预算赤字连续六年下降后，在2016年将大幅增加至5,440亿美元，主要归因于国会去年底批准的永久性减税政策。
最新估算让控制国会的共和党更加难以在大选年展现出财政克制。
无党派的CBO表示，2016财年预算赤字增幅将达到美国经济产出的2.9%；2015财年赤字为4,390亿美元。美国预算赤字在2009年触及约1.4万亿(兆)美元的峰值，当时正处于1930年代以来最严重经济衰退中。
2016财年赤字最新预估要比2015年8月时的预估高出1,300亿美元。上次预估是基于当时的税收和支出法案，以及美国经济增长加速将带来更多收入的预期。
CBO的初步估算还显示，未来十年预算赤字将稳步增加，到2026年达到1.37万亿美元，相当于美国国内生产总值(GDP)的4.9%。这归因于婴儿潮一代纷纷退休导致相关成本大增以及CBO下调经济增长预估。
CBO估计，2016-2025年期间，联邦政府的债务将增加8.5万亿美元，比8月时的预估高出大约1.5万亿美元。
CBO还表示，2016年美国实质GDP增长2.7%，2017年放缓至2.5%，2018-2020年经济年均增长2.0%。
CBO将在下周公布更为详尽的预算展望报告。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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