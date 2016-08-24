美国2016财年预算赤字将达5,900亿美元--国会预算办公室

路透华盛顿8月23日 - 美国国会预算办公室(CBO)周二表示，预计2016财年美国预算赤字将增至5,900亿美元，因收入增长不及预期，以及在社保和医疗等项目上的支出升高。

本次预估数额比CBO 3月的预测高出560亿美元。CBO称，2016财年的预算赤字料比2015年高出1,520亿美元，且相当于经济产出的3.2%。

美国的预算赤字在2009年达到峰值1.4万亿美元，2014年缩减到了4,850亿美元。

CBO还称，到2016年底公共债务占国内生产总值的比例将达近77%，比去年高出三个百分点，并将为1950年以来的最高位。

2016联邦财年在9月30日截止。

2016年，收入增长不到1%，而政府开支预计增长5%，这归因于社保和医疗项目上的强制性开支。

CBO称，这一预测表明2016年上半年美国经济温和增长1%，但预计未来数月经济增长或将更加强劲，并可使全年经济增长2%，2017年增长2.4%。更快的经济增长将刺激就业、提高薪资、并对通胀和利率带来上行压力。

但CBO称未来10年，美国劳动力供应相对缓慢增长或将对经济产出构成限制。(完)