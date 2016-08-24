美国2016财年预算赤字将达5,900亿美元--国会预算办公室

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透华盛顿8月23日 - 美国国会预算办公室(CBO)周二表示，预计2016财年美国预算赤字将增至5,900亿美元，因收入增长不及预期，以及在社保和医疗等项目上的支出升高。
本次预估数额比CBO 3月的预测高出560亿美元。CBO称，2016财年的预算赤字料比2015年高出1,520亿美元，且相当于经济产出的3.2%。
美国的预算赤字在2009年达到峰值1.4万亿美元，2014年缩减到了4,850亿美元。
CBO还称，到2016年底公共债务占国内生产总值的比例将达近77%，比去年高出三个百分点，并将为1950年以来的最高位。
2016联邦财年在9月30日截止。
2016年，收入增长不到1%，而政府开支预计增长5%，这归因于社保和医疗项目上的强制性开支。
CBO称，这一预测表明2016年上半年美国经济温和增长1%，但预计未来数月经济增长或将更加强劲，并可使全年经济增长2%，2017年增长2.4%。更快的经济增长将刺激就业、提高薪资、并对通胀和利率带来上行压力。
但CBO称未来10年，美国劳动力供应相对缓慢增长或将对经济产出构成限制。(完)
(编译 王琛；审校 杜明霞)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。