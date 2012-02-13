奥巴马或编资金预算提振建设和就业

* 奥巴马预算案预期2013年赤字9,010亿美元,2012年赤字1.33兆(万亿)美元

* 编列逾8,000亿美元作为提振就业和基础建设支出

路透华盛顿2月10日电---美国总统奥巴马将在2013预算案中预估赤字缩减,并编列数以十亿美元计的资金用於基础建设和就业,盼藉此在11月大选中获得选民青睐,尽管共和党抨击联邦债务增长.

美国政府高层官员周五表示,奥巴马预算案将预估2013年财政赤字为9,010亿美元,远低於预估的今年财政赤字1.33万亿美元.该预算案将於周一送交国会.

奥巴马料将重申要求百万富豪承担至少30%的税率,并瞄准美国大型企业的海外获利.

国会可能会忽视奥巴马的2013年预算提议,由於11月即将举行大选,共和党甚至可能直接给预算案判死刑.

但共和党可能会给予民主党的奥巴马一个平台,来陈述若获得连任将如何进行治理.

2013年的赤字预估相当於美国国内生产总值(GDP)的5.5%,低於2012年预估的8.5%比例.然而,两年的赤字均高於白宫9月时预估的2012年赤字9,560亿美元和2013年赤字6,480亿美元.

预算案料重申未来10年透过加税筹集1.6兆美元,其中包过2012年底年收入逾25万美元家庭减税方案结束後将增加的8,860亿美元税收.

白宫官员称,预算案也将为基础建设支出编列4,760亿美元资金,并支出3,500亿美元来支持创造就业.这些计划最初是在奥巴马上月的国情谘文中宣布,他当时呼吁要采取行动改善美国人民的经济公平.(完)

--编译 王冠中;审校 吴云凌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。