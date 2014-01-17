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国际财经 | 2014年 1月 17日 星期五 09:39 BJT

美参议院批准1.1万亿预算案 政府支出之争落幕

路透华盛顿1月16日 -美国国会参议院周四批准1.1万亿美元支出议案，暂时结束了华盛顿有关政府拨款问题的争斗，消除了联邦政府机构在未来九个月再度关门的威胁。

这项议案以72对26票的压倒多数获得通过，从美国军队到国家公园，数以千计的政府项目将在本财政年度获得拨款。预计美国总统奥巴马将签署该法案。

“有一点点迟，但是我们还是完成了工作，”美国参议院岁出委员会主席Barbara Mikulski表示。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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