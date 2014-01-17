美参议院批准1.1万亿预算案 政府支出之争落幕

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透华盛顿1月16日 -美国国会参议院周四批准1.1万亿美元支出议案，暂时结束了华盛顿有关政府拨款问题的争斗，消除了联邦政府机构在未来九个月再度关门的威胁。
这项议案以72对26票的压倒多数获得通过，从美国军队到国家公园，数以千计的政府项目将在本财政年度获得拨款。预计美国总统奥巴马将签署该法案。
“有一点点迟，但是我们还是完成了工作，”美国参议院岁出委员会主席Barbara Mikulski表示。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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