奥巴马提出3.99万亿美元预算案 遭到共和党嘲笑

路透华盛顿2月2日 - 美国总统奥巴马周一提出的3.99万亿美元预算案，遭到共和党嘲笑，并引发关于税务改革、基础设施支出以及哪个政党最能代表中产阶级的论战。

在2016财政年度预算蓝图中，奥巴马建议实施一系列项目来帮助中产阶级，为此他需要对企业和富裕人群加税。这个预算蓝图是一种政治文件，必须由国会批准才能生效。

奥巴马还寻求证明，美国能够以对财政负责的态度来增加支出。该预算案预测赤字为4,740亿美元，是美国国内生产总值(GDP)的2.5%，属于经济学家认为可以持续的水平。

奥巴马的预算案充实了他上月在国情咨文中提出的建议，并凸显了其总统任期最后两年以及2016年总统竞选的民主党优先事项。

共和党曾表示，认为在税务改革和基础设施方面有妥协空间。但奥巴马在预算案提出几周前推出的许多项目，都遭到反对。

不过民主党议员将此预算案视为他们对政策优先事项的声明，并展示他们是代表美国中产阶级的政党的机会。

官员表示，透过医疗保健、税务与移民项目的改革，预算案将于未来10年达成删减约1.8兆(万亿)赤字的目标，但此一预估的假设前提是共和党支持奥巴马的计划，而这实际上不太可能发生。

比方说，共和党议员已经在众议院挡下奥巴马的移民改革法案，奥巴马预算案系以此项法案获得通过为前提。

奥巴马政府预估失业率将持续下降，预计2015年失业率为5.4%。目前失业率持于5.6%。

预算案还提议建立一个新的基础设施银行，增加6%的研发支出以及备受争议的美国政府机构整合计划。奥巴马此前建议合并贸易部门，但以失败告终。

预算案还将拨款140亿美元用于增强美国网络安全保护，因此前爆发一系列引人注目的黑客攻击事件。

预算案要求对美国通用电气(奇异)(GE.N)和微软(MSFT.O)等企业在海外总共估计达2.1万亿(兆)美元的获利一次性征收14%的税，并对美国企业未来的海外获利征收19%的税。

预算案提议将美国国内和军事支出增加7%，通过改革农作物保险计划，以及填补“附带权益”等问题的税收漏洞，结束“自动减支”。这些行动将有助于为基础设施和教育投资提供资金。

海外政策方面，预算案将为北大西洋公约组织(NATO)和欧洲盟国遏制俄罗斯的行动提供支持。

预算案还提议拿出88亿美元，用于与伊斯兰国(IS)武装分子作战、增强伊拉克军队实力以及支持叙利亚“温和的”反对派。(完)

(编译 张涛/陈宗琦/许娜；审校 张荻/杜明霞)

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