焦点：美国国会谈判双方接近达成预算和债务上限协议--消息人士

路透华盛顿10月26日 - 美国众议院议长贝纳(John Boehner)和其他国会领导人正在争分夺秒，以赶在贝纳将权力移交预期继任者莱恩(Paul Ryan)之前，尽快敲定为期两年的预算协议并将联邦债务上限延长至2017年3月。

如若成功，这些协议将成为莱恩接任众议院议长时，贝纳为清除一些政治分歧立法障碍的最后努力。前提是假定众议院多数议员在周四的选举中投票支持莱恩当选。

贝纳定于周五从国会辞职。

目前尚未达成最终协议，但参众两院消息人士称，民主党和共和党领导人希望最早在下周一晚间公布方案。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)暗示，预算和债务上限协议可能即将达成。

“我们还知道财政谈判正在进行中，细节出炉后，特别是如果已经达成某项协议，我将与同事们协商和讨论具体细节，”麦康奈尔称。

参议院民主党领袖里德也发表评论。“协商正在进行，但我希望民主党与共和党能很快找到解决之道，”他说。

通过协商一项两年期预算协议，国会领袖及白宫或许在承认，他们无法做到共和党想要的，即在奥巴马总统任期内协商一项重大减赤方案，其中包括减少社会保障网计划等支出。

讨论中的协议将全面放宽支出上限，在两年期间内允许额外支出800亿美元，并平均分配至军费和国内计划。其中约有500亿美元的额外支出编列在10月1日开始的2016财年，300亿美元编列在2017财年预算中。

军费在这两年期间预计也将增加320亿美元。

参议院消息人士称，这些额外支出可能至少有部分会抵消掉其他方面省下来的钱。

国会必须在11月3日最后期限前延长美国财政部的举债授权，否则联邦债务或有因现金短缺而违约之虞。此前，财政部已推迟原定在10月27日进行的两年期公债标售。

据众议院消息人士，新的协议还将阻止医疗保险B部分保费提高计划生效，对于数以百万计多数老年人来说，这将省下一笔不小的医保支出。

在周一的记者会上，美国白宫发言人欧内斯特(Josh Earnest)表示：“还没有就一切问题都达成一致。这意味着目前还没有达成协议。我们继续敦促共和党人继续与民主党进行具有建设性的沟通，以统一立场。”

美国举债授权将延至2017年3月，届时下任总统也已宣誓就职几周。

奥巴马将在2017年末完成其第二任期，也是最后一个任期。2016年11月将选举出新总统。

若达成财政协议，需由参众两院全体议员投票通过后，再提交给奥巴马签署。

多数众议院共和党人士反对提高债务上限，除非实施一项长期计划来降低赤字，并最终平衡联邦预算。财政协议要想在众议院获得通过，就不得不高度仰赖众议院民主党议员的投票支持。(完)