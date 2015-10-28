美国众议院通过两年期预算案 本周稍晚将送至参议院表决

路透华盛顿10月28日 - 美国众议院周三通过一项全面性的两年期预算协议，避免了债务上限违约，并为即将担任众议院新议长的莱恩扫除一些争议性的财政截止期限。

众议院通过之后，预算案本周稍晚将交由参议院裁量。

本项协议把联邦举债上限授权延长至2017年3月，并放宽自动减支上限，以在两年时间内新增800亿美元的自由裁量支出。该协议不但避免了Medicare医保计划非医院保险费大涨，也包含了对社会安全残疾保险自1983年以来的首度重大改革。(完)