美国众议院通过两年期预算案 本周稍晚将送至参议院表决

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿10月28日 - 美国众议院周三通过一项全面性的两年期预算协议，避免了债务上限违约，并为即将担任众议院新议长的莱恩扫除一些争议性的财政截止期限。
众议院通过之后，预算案本周稍晚将交由参议院裁量。
本项协议把联邦举债上限授权延长至2017年3月，并放宽自动减支上限，以在两年时间内新增800亿美元的自由裁量支出。该协议不但避免了Medicare医保计划非医院保险费大涨，也包含了对社会安全残疾保险自1983年以来的首度重大改革。(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。