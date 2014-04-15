美国会预算办公室小幅下修赤字预估

* 2015-2024年赤字料为2,860亿美元，低于2月时的预估

* 保费减少帮助降低医保补贴支出

* 2014财年赤字预计会降至4,920亿美元

路透华盛顿4月14日 - 美国国会预算办公室(CBO)周一表示，根据平价医疗法案(Affordable CareAct)而产生的医疗保险补贴支出将少于之前预估，帮助减慢对未来10年美国预算赤字增速的预估。

CBO对年度预算预估进行了修订，称补贴支出预估下调部分因为政府运作的“奥巴马医保”市场目前收取的保费降低。

CBO对2015至2024财年的累积预算赤字预估较2月时减少2,860亿美元，至7.62万亿美元，很大程度上由于医保补贴成本预估下调。

这项调整终于让奥巴马政府在备受指责的医保改革方面听到了一点好消息。上周前美国卫生与公共服务部部长西贝利厄斯的去职，引起对奥巴马医保改革混乱推出的又一番批评。

这份预算报告还预测，通过医保市场提供的基本医保计划保费不会大幅上涨。

CBO表示，截至2014年9月30日的财年，赤字将从2月预估的5,140亿美元减少至4,920亿美元，较去年的6,800亿美元赤字减少将近三分之一。这项预估的前提是，税收和支出法案没有变动。

CBO将今年赤字下降归因于对非必需类计划支出预估做技术性修正。但其估计从2015年开始，医保补贴和相关支出将减少1,860亿美元。

该办公室目前估计2014年的平均补贴为300美元，比2月时的预估减少6%。该补贴到2024年估计达到1,200美元，比2月时的预估减少14%。

CBO还估计10年内医保计划支出将减少980亿美元，因为处方药和医院保险支出相比2月时的预估有所减少。该办公室并称，针对贫困人口的医保计划将减少290亿美元。

CBO维持此前的经济预估不变，预计2015年后赤字将上升，因更多大量“婴儿潮”时代的人口退休，领取的联邦补贴增加，或者退出劳动力队伍。

包括医疗保险、社会保险和医疗补助计划在内的强制性支出计划相当于GDP的比例将从2013年的9.5%升至11.5%。CBO称，到2024年，这些支出将达到3.1万亿美元，占联邦所有支出的一半以上。

“如果不调整当前的法规，赤字萎缩的状况很快就会结束，”CBO在这份报告中称。

2015财年，赤字将达到4,690亿美元的低位，相当于美国GDP的2.6%，然后将逐步开始上升，到2023年再次超过1万亿美元，到2024年将相当于近4%的GDP。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。