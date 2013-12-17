美国预算协议通过参议院程序投票

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透华盛顿12月17日 -一项为期两年的美国预算协议周二在参议院中通过程序投票，在本周稍晚进行的简单多数投票中获得最后通过基本成定局。
程序投票使得对协议争论不至于无休止地持续下去，参议院获得的支持票超过了通过程序表决所需的60票，拉来数名共和党员支持。参议院中目前民主与共和党籍议员的人数比为55-45，预料将在本周末前最终通过这项预算协议。
该协议的目的在于让政府在2015年10月1日前免于再度面临关门威胁，上周四在众议院以压倒性多数获得通过。该协议设定未来两个财政年度每年政府机构及自行裁量计划支出不得超过1万亿美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。