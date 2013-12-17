美国预算协议通过参议院程序投票

路透华盛顿12月17日 -一项为期两年的美国预算协议周二在参议院中通过程序投票，在本周稍晚进行的简单多数投票中获得最后通过基本成定局。

程序投票使得对协议争论不至于无休止地持续下去，参议院获得的支持票超过了通过程序表决所需的60票，拉来数名共和党员支持。参议院中目前民主与共和党籍议员的人数比为55-45，预料将在本周末前最终通过这项预算协议。

该协议的目的在于让政府在2015年10月1日前免于再度面临关门威胁，上周四在众议院以压倒性多数获得通过。该协议设定未来两个财政年度每年政府机构及自行裁量计划支出不得超过1万亿美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 母红)

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