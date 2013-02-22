白宫和共和党重启预算协商 拟商讨避免自动减支对策

资料图片：2月15日，美国总统奥巴马在芝加哥发表讲话，谈及提升中产阶级经济能力和控枪措施。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿2月21日 - 美国预算危机磋商在停摆数周后,美国总统奥巴马周四致电共和党领袖,以共商严峻的"减支"问题.目前距离美国政府预算自动减支开始生效只剩一周多的时间.

奥巴马致电众议院议长贝纳和参议院共和党领袖麦康奈尔,这可能是为避免850亿美元自动减支展开长期谈判的开端.白宫发言人卡尼表示,谈话气氛"良好",但他不愿提供细节.

麦康奈尔的发言人士表示,这是新年前夕"财政悬崖"协议以来,奥巴马方面首次出击.

与那次僵局不同,双方迄今尚未就如何避免政府减支进行正式磋商.

减支计划将于3月1日启动,但初期影响不会太严重,因为该计划将在未来七个月内分阶段逐步落实.

这样可能会在3月底一个政府融资最后期限来临之前,给予政界至少数周的时间达成协议.

共和党人希望通过找到其他更具确切目标的减支措施,替代大范围的自动减支计划.

但国会民主党人已提出一项1,100亿美元的计划,其中不仅包括减支还会实行增税.而共和党人反对增税.

奥巴马对能否在3月1日前达成协议表示怀疑.

"目前,我们继续在与共和党人接触,强调这(自动减支)将不利于经济,也不利于广大民众."奥巴马在Al Sharpton主持的电台节目中表示.

"但我不知道他们是否会采取行动,这将是我们在未来七八天内必须推进的事情."他对Sharpton表示.

白宫和政府机构最近几天频繁发出警告,称节支将造成严重后果,这似乎是一次联合行动,意在为一项将增税纳入在内的全面减赤计划赢取公众支持.

当局表示,节支举措可能抑制经济成长,导致约75万人失业,执法以及航管等部门的公务人员将大量被裁.

**措辞有所缓和**

但周四官员们又似乎降低了警告的分贝,当天奥巴马正在与共和党人联络.

对于即将离任的国防部长帕内塔的措辞,白宫发言人卡尼并不愿引用.节支计划中国防部开支削减最大,有可能减少460亿美元.帕内塔本月表示,如果强制削减开支,美国的军事实力有可能沦为"二流".

"我认为这里的关键不在于措辞,因为如果实话实说,对这个问题的所有描述都是负面的."卡尼在被问及如果美国是二流,谁又是一流军事强国时这样表示."(节支的)影响将会是负面的,会损害我们国家的安全,"卡尼说.

美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)表示,由于肉制食品检验人员临时解雇而关闭肉食加工厂,这种情况可能还要等几个月,因为农业部裁员会有30天至最多120天的通知期.

卫生与人力资源服务部一名官员说,白宫行政管理和预算办公室(OMB)并未告知该部门,如果不能与国会达成协议,该部门需要裁员多少.

"公平地说,3月1日没有什么会真正改变,"该官员称,"在行政管理和预算办公室(OMB)通知我们实际的削减比例前,我们全都是在估测."

华尔街最高监管机构并未打算进行裁员或临时解雇.美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)迄今大多在淡化减支的影响.

这意味着交易商、金融企业及上市公司目前可能不必为金融市场立即出现任何重大扰动作准备.

另外,根据周四公布的调查结果,美国公众似乎对自动减支仅有模糊的认识.

调查发现,大约43%的受访者只是略微听说这些计划内的减支措施.这可能帮助解释了国会目前为止缺乏紧迫感的原因.

就在白宫和共和党领导人磋商自动减支时,国会另一些人正考虑下一场大的预算纷争:政府融资将在3月27日到期.

美国众议院拨款委员会主席、共和党议员Hal Rogers正拟定一项临时融资议案,以避免政府在3月末关闭.(完)

(编译 戴素萍/王翔琼/郑茵/王兴亚; 审校 李爽/李婷仪/丁琦)

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