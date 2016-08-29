美国路易斯安那一辆大巴发生车祸 致两死41人伤

路透8月28日 - 美国官员称，周日在新奥尔良附近，一辆由无证司机驾驶的大巴失控，造成两人死亡，41人受伤；该车是在搭载志愿者前往路易斯安那参与洪灾救援的途中发生事故的。

路易斯安那州警察局发言人Melissa Matey在新闻发布会上告诉记者，圣约翰浸信会消防队队长Spencer Chauvin在这起车祸中身亡，当时他正试图帮助另一起事故中的受害者，肇事大巴冲向了他。

Matey称，事故中还有两名消防员受伤，另一名死者的身份尚未确定。

“三名消防人员都被抛出护栏，落入下面的水里，”Matey说道。

Matey称，事发地点在新奥尔良西北约25英里处Laplace社区附近，在此之前有一辆皮卡在10号州际公路上失控，从道路一侧撞向另一侧，然后在右侧车道和路肩上停下。

Matey表示，消防员和州警随后抵达现场展开调查，此时失控的大巴猛地撞向消防车。

她表示，目前暂不清楚大巴司机为何会失去控制。据她称，这名司机没有执照，也未获准驾驶商业车辆。(完)