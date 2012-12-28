美国前总统老布什仍处于重症监护中

路透美国德州奥斯汀12月27日 - 休斯顿卫理公会医院(Methodist Hospital)的一名发言人称，美国前总统乔治·赫伯特·沃克·布什(George H.W. Bush)周四依然在这家医院的重症监护室中。

老布什的发言人麦格拉斯(Jim McGrath)表示，现年88岁的老布什因支气管炎于11月23日入院，随后在出现持续发热等症状后被转移至重症监护室。

麦格拉斯周四表示：“我今天还没有收到任何消息，我只能说没消息就是好消息。”

医院的发言人George Kovacik表示，老布什周四依然在重症监护室中。

老布什患有血管性帕金森病，身体平衡性变差，在过去一年多时间里使用轮椅。

老布什是美国第41任总统，也是前总统小布什的父亲。他此前曾担任国会议员、美国驻联合国特使，中央情报局局长和里根总统两届任职内的副总统，还曾担任美国驻中国联络处主任。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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