美国前总统老布什仍处于重症监护中

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透美国德州奥斯汀12月27日 - 休斯顿卫理公会医院(Methodist Hospital)的一名发言人称，美国前总统乔治·赫伯特·沃克·布什(George H.W. Bush)周四依然在这家医院的重症监护室中。
老布什的发言人麦格拉斯(Jim McGrath)表示，现年88岁的老布什因支气管炎于11月23日入院，随后在出现持续发热等症状后被转移至重症监护室。
麦格拉斯周四表示：“我今天还没有收到任何消息，我只能说没消息就是好消息。”
医院的发言人George Kovacik表示，老布什周四依然在重症监护室中。
老布什患有血管性帕金森病，身体平衡性变差，在过去一年多时间里使用轮椅。
老布什是美国第41任总统，也是前总统小布什的父亲。他此前曾担任国会议员、美国驻联合国特使，中央情报局局长和里根总统两届任职内的副总统，还曾担任美国驻中国联络处主任。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。