美国中型企业资本支出意愿减弱--摩根大通

路透纽约4月23日 - 摩根大通(JPM.N)在美国进行的调查显示，较之一年前，越来越少的中型企业希望追加对业务的投资或寻求更多贷款。

根据摩根大通周二公布的调查，只有35%的受访企业高管表示，预计将在未来12个月增加资本支出，低于上年同期的44%。

调查发现，16%的受访企业高管表示可能将削减业务投资，高于上年同期的13%。

“多数企业对于资本支出和获取信贷持谨慎态度，”摩根大通表示。

预计未来一年需要更多信贷以因应资本支出或运营资本的企业高管越来越少，比例自34%降至29%。没有新的融资计划的企业高管中，大约三分之二表示是因为其公司的营收在增长。大约五分之一表示，经济的不确定性是不愿贷款的原因。

摩根大通资深分析师Jim Glassman表示，这一结果与各种规模企业都持续不愿借贷的情况相符。

该调查是在2月进行的，涵盖943家年营收介于2,000万至5亿美元企业的高管。(完)

(编译 于春红; 审校 许娜/王丽鑫)

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