美企对中国改革前景的乐观态度上升

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透华盛顿4月30日电---美国企业乐观认为,中国政府承诺进行经济改革,将带来该国金融体系的开放.中美两国将於本周稍晚展开高层会谈.
美国财政部长盖特纳和国务卿希拉里克林顿将赴北京参加年度会议.
"实际上双方政府高层都在推动此次访问,我认为这是他们正计划开展一些工作的迹象,"美中贸易全国委员会(USCBC)副会长Erin Ennis表示.
该委员会希望中国能降低投资壁垒和外资所有权限制等.该委员会代表陶氏化学、福特汽车和苹果等在中国做生意的约240家大型公司.
在过去几个月,中国政府已承诺会改善投资者的投资环境,承认银行业存在垄断,扩大了人民币汇率波动区间,并称利率市场化的时机已经成熟.
中国监管高层和总理温家宝对於改革的承诺,令美国企业憧憬,北京将开始解决他们的大量诉求,使他们更容易在中国投资和竞争.
Engage-China主席Rob Nichols称,"我们认为,这对中美两国来说是非常重要和积极的进展."该联盟由12个涵盖美国金融业各方面的有影响力的贸易和游说团体组成.
美国金融企业已察觉到北京对改革的承诺发生变化,他们希望盖特纳周四、周五在北京与中国高层会面时能够把握住时机.
为美国企业拓展机会并打造公平竞争的环境,以及开放中国金融业,成为盖特纳在第四次中美战略与经济对话中需要解决的主要议题.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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