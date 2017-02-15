焦点：美国在华企业态度转变 支持特朗普政府采取更强硬立场

图为百元面值的人民币纸币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京2月15日 - “互惠”成了美国在华企业的新流行词。一些行业领袖表示，他们欢迎特朗普政府在打开中国市场方面采取更加强硬的立场。

这是在华企业态度的巨大改变，他们此前长期游说华盛顿不要采取较为激进的政策，担心会招致中国的报复。

美国总统特朗普提名的商务部长罗斯(Wilbur Ross)和贸易代表莱特希泽，以前就支持互惠原则：中国应该向美国企业提供与美国向中资企业提供的同等的市场准入和待遇。

“我们会员的看法也在一定程度上向那个方向转变，主张对中国采取更强硬的姿态，”中国美国商会的政策委员会主席罗斯(Lester Ross)称。

他在1月发表上述评论，当时该商会发布的一份报告称，逾60%的会员“对中国政府未来三年信守开放市场的承诺缺乏信心”。

中国经济中许多行业要么对外资禁入，要么严格设限。

比如，据中国银监会，在中国的外资银行占银行业总资产的比例不到2%。

中国对外资在人寿保险公司的持股比例上限为50%，这使得外资在这一市场份额只有约6%。而中国2001年加入世界贸易组织时曾承诺取消这一限制。

另一方面，中国安邦保险ANBANG.UL已斥资逾80亿美元收购美国资产，包括华尔道夫酒店(Waldorf Astoria Hotel)和Strategic Hotels &Resorts。安邦保险还在等候监管机构批准其以16亿美元收购美国寿险商信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)(FGL.N)。

**“中国广伸触角”**

汽车、支付卡和科技等领域也能看到这种失衡的情况。

中国吉利控股集团2010年从福特汽车(F.N)手中收购了沃尔沃，但外资企业需建立合资公司才能在中国境内开展汽车装配业务，这一过程中通常会发生技术转让。

以卡片发行数量计，中国银联股份有限公司已成长为全球最大支付卡公司，而美国信用卡运营商Visa(V.N)和万事达卡(MA.N)还没有获得在中国独立展开交易清算业务的牌照，尽管2012年的世界贸易组织(WTO)的裁决要求中国开放这一领域。

外资科技硬件和科技服务公司对新制定的网络安全规则提出的限制性条件十分恼怒。北京的“中国制造2025”计划也提出，到2025年，像高级信息技术和机器人产业等优先发展领域，使用国产元器件的比例要大幅上升至70%。

安可顾问大中华区主席麦健陆表示，达成某种形式互惠的想法获得青睐，特别是在对抗“科技国家主义”方面。

“中国企业保护市场并赚了大钱，然后又走出去，展开可能摧毁其他企业的国际收购，”麦健陆说。“现在中国做得过头儿了，令业界很多人愤慨。”

麦健陆称美国决策者必须想明白，如何用美国的开放和法治应付中国，而不是让这些成为自己的软肋。

问题是要如何设计出一套对等互惠政策，即不会破坏双边关系，又不会引发美企在中国遭报复反噬。

中国官方媒体曾警告，若特朗普的政策引发贸易战，美企很可能成为被盯上的目标。特朗普曾扬言要把中国贴上汇率操纵国的标签，并对中国商品课以重税。

中国商务部未回应对互惠问题置评的要求。

但北京对外经贸大学贸易专家屠新泉表示，特朗普的选项将受限于他对创造就业的承诺。

屠新泉指出，若对中国投资关上大门，对美国的就业也不是件好事。

**拙劣的政策**

体现“互惠”的一个方式是，利用美国外资审议委员会(CFIUS)安全评估过程，将美企在中国遭不公平待遇的行业也挡在门外。但多数专家认为，那大大偏离了自由市场的信条。数十年来，自由市场曾为美国吸引了大量投资并创造众多就业机会。

Sheppard Mullin驻北京律师James Zimmerman说，严格的互惠原则会是一种拙劣的政策，且有违美国的开放投资体制。Zimmerman曾任中国美国商会主席。

“我们对提出什么要求必须非常谨慎。”Zimmerman称。

但支持互惠原则的人士认为，这并不违反自由市场原则，而是在市场尝试失败时的必要介入手段，更像是政府以反垄断政策来取缔联合企业组织(卡特尔)行为。

Thilo Hanemann在美中经济暨安全委员会的一份荣鼎谘询(Rhodium Group)报告中说，单单呼吁互惠有误导之嫌。

但他还表示，若中国的“政商掺和动机不解决，那么或许就需为美国，以及全球的竞争政策行动主义揭开新篇章。”(完)