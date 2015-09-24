综述：美国8月企业支出下滑而新屋销售上升 第三季经济前景仍看好

图为美国纽交所外墙。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿9月24日 - 美国8月扣除飞机和国防设备开支后的企业投资小幅下滑，但新屋销售上升，暗示全球不利因素对于美国经济成长的阻碍不大。

亚特兰大联邦储备银行GDPNow预测模型周四公布的结果显示，第三季美国经济有望成长1.4%。

商务部公布，8月扣除飞机的非国防资本财订单下降0.2%，降幅略大于路透调查分析师的预估。该数据被视为反映企业支出计划的先行指标，因而受到密切关注。

不过，在8月下降之前，该指标在7月刚刚创下逾一年来最大增幅，使人更加乐观地认为，许多美国企业并没有受到海外市场疲弱的拖累。

近期订单趋势暗示，在第二季企业设备投资出现下滑后，第三季的经济成长出现良好势头。

“设备投资在复苏，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Paul Ashworth表示。

8月整体耐久财订单下降2.0%，与预估相符，但民用飞机订单大减，拖累整体数据。扣除交通运输的订单几无变动。

不过部分行业受到大宗商品价格下挫的冲击，卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)表示，该公司可能关闭或整合旗下建筑、资源，以及能源与交通运输这三大业务领域的逾20家工厂。

卡特彼勒周四下调2015年营收预估，并称到2018年可能裁员高达1万人，成为又一家受到这波矿业与能源业下行趋势冲击的美国工业企业。

美国股市周四收低6.27%至65.8美元，令美股承压。卡特彼勒为全球最大矿业与建筑设备制造商。

周四出炉的其他经济数据显示，过去一年强劲的就业增长为美国楼市带来帮助。

美国劳工部发布的另一份报告显示，9月19日止当周经季节调整的初请失业金人数增加3,000人，至26.7万人。分析师原本预期增幅会更大。

初请失业金人数四周均值减少750人至27.175万人，接近2000年以来最低水准，说明就业市场继续走强。

请领失业金数据的变动趋势继续就美国就业市场健康状况发出正面信号。就业市场表现是美联储计划最早今年内升息的关键因素。

美国在周四公布的其他经济数据显示，8月新屋销售大增5.7%，年率达到55.2万户，为2008年以来最高。这一升幅远大于分析师的预估，而且7月增幅也被大幅上修。

美联储主席叶伦上周表示，联储9月没有升息，部分原因是由于担心中国经济疲弱可能拖慢全球经济增长，不过美国经济尚未出现明显的减速迹象。

亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测模型周五显示，美国经济第三季可望增长1.4%。此前公布的数据显示，8月成屋销售下降4.8%，降幅大于预期。

亚特兰大联储在其网站上表示，这一增长步伐略慢于该行在9月17日预估的增长1.5%。

美国政府将于周五1230GMT发布第二季国内生产总值(GDP)终值。路透访问的分析师预计，第二季GDP增长环比年率为3.7%。

美国初请失业金人数图表：link.reuters.com/dah52w

耐久财订单图表：link.reuters.com/baf65v

新屋销售图表：link.reuters.com/zex62w (完)