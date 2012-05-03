美国企业4月计划裁员人数增加7.1%--Challenger

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透纽约5月3日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业4月计划裁员上升,因州和地方预算紧张,学校面临资金压力.
Challenger, Gray & Christmas的数据显示,企业4月计划裁员40,559人,较3月的37,880上升7.1%.
4月计划裁员数也较上年同期的36,490人上升11.2%.自2012年初以来,雇主已宣布裁员183,653人,较2011年前四个月增长9.8%.
本月教育行业裁员人数增幅居前,宣布裁员9,027人,较3月的3,733出现大幅增长.
不过与上年同期相比教育业裁员步伐还是有所放缓.今年迄今教育行业裁员14,710人,而上年同期裁员21,505人.
政府部门裁员步伐也放缓.2012年迄今共宣布裁员8,850人,远低於上年同期的52,660人.
该报告称,自2010年以来,裁员幅度相对较低,平均每月裁员47,000人,而在衰退最为严重的2008和2009年平均每月裁员104,000人.
周五美国将公布非农就业数据,预计4月新增市场反弹,新增非农就业岗位17万个,3月为增加12万个.(完)
--编译 李春喜; 审校 吴云凌/王洋
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