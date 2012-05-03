美国企业4月计划裁员人数增加7.1%--Challenger

路透纽约5月3日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业4月计划裁员上升,因州和地方预算紧张,学校面临资金压力.

Challenger, Gray & Christmas的数据显示,企业4月计划裁员40,559人,较3月的37,880上升7.1%.

4月计划裁员数也较上年同期的36,490人上升11.2%.自2012年初以来,雇主已宣布裁员183,653人,较2011年前四个月增长9.8%.

本月教育行业裁员人数增幅居前,宣布裁员9,027人,较3月的3,733出现大幅增长.

不过与上年同期相比教育业裁员步伐还是有所放缓.今年迄今教育行业裁员14,710人,而上年同期裁员21,505人.

政府部门裁员步伐也放缓.2012年迄今共宣布裁员8,850人,远低於上年同期的52,660人.

该报告称,自2010年以来,裁员幅度相对较低,平均每月裁员47,000人,而在衰退最为严重的2008和2009年平均每月裁员104,000人.

周五美国将公布非农就业数据,预计4月新增市场反弹,新增非农就业岗位17万个,3月为增加12万个.(完)

--编译 李春喜; 审校 吴云凌/王洋

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