美国企业股票回购热潮埋隐患

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透芝加哥/纽约12月20日 -2013年将成为美国历史上股票回购第二高年份，不过这个“对股东友好”的举措却开始令部分分析师和投资者感到忧心。
就在本周，仅3M(MMM.N)和波音(BA.N)就获准回购多达320亿美元的股票，加入了今年股票回购的行列。今年有近500家美国公司回购股票，其中不乏微软(MSFT.O)、通用电气(GE.N)和沃尔玛(WMT.N)这样的行业领头羊。
股票回购及相关的派息激增，代表了维权股东的胜利，也让投资者在短期内发一笔横财。
但这也使部分观察人士感到担忧。
Gluskin Sheff的首席经济分析师DavidRosenberg担心，股票回购吸走了本应用于生产性投资的资金，在经济周期的当前时期，企业应当在资本财、科技、并购和员工方面进行投资。
根据标准普尔资深指数分析师HowardSilverblatt，2013年头三季，美国公司在机械、工厂和软件方面共投资4,330亿美元。
虽然较上年同期的4,162亿美元有所增长，但却只相当于企业在股票回购和派息方面支出的大约一半。
如果明年经济复苏提速并振奋信心，这种过于谨慎的资金使用方式可能让美国企业措手不及。
上周五美国上修了第三季国内生产总值(GDP)数据后，这种可能性似乎越发大了。商务部公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%，高于前值的增长3.6%。
时代华纳有线TWC.N很及时地向我们说明，企业如果热衷于财务工程而不是业务开发和创新，将会面临怎样的危险。
该公司股价增长了逾四倍，通过派息和股票回购返还给股东的现金超过90亿美元，但这家全美第二大有线运营商却成为业内表现最弱的公司之一，成为了收购目标。
Rosenberg称，企业一窝蜂回购股票使当前成为“有史以来最疲弱的投资周期之一”，他并称生产性投资是经济复苏中“缺失的一个关键环节”。
金融分析公司FactSet的数据也支持了他的看法。数据显示，2013年标准普尔500指数中非金融公司的资本支出料仅增长3.8%。
虽然每年的资本支出数据可能变动很大，但根据FactSet数据，今年在新机器、工厂和IT技术方面预期的增长十分微弱，远低于2007年以来10.5%的年增长率中值。
此外，还有人担心回购活动盛行，可能是高歌猛进的股市面临修正的警讯。
根据汤森路透数据，上次股票回购达到这个水平是在2007年，就在股市崩盘前夕。
“企业通常掌握不好股票回购的时机，”TrimTabs投资研究的首席执行官David Santschi表示。
不过他认为，对这样的过往记录也不应意外。他说，多数股票回购计划是为了抵消内部人士在高价时抛售的影响。
“企业回购股票不是因为时机好...也不是为了超越市场平均表现，而是为了减轻或消除稀释的影响。因此，股价低时他们不会回购这样多。”
**规避风险**
根据汤森路透数据，今年至今有近500家公司宣布将买回4,754亿美元自家股票，规模仅次于2007年时的6,230亿美元。
标准普尔资深指数分析师HowardSilverblatt称，美国大型企业今年还将派发3,100亿美元股息，创下历史新高。
这些举动带动美股大涨，而且藉由缩减在外流通股数量，回购股票的公司每股获利也获得提升。
但部分专家质疑这些派现行动、特别是股票回购，是否是企业现金的最佳用途，尤其是当许多公司股价逼近历史高位之际。
Bespoke Investment Group共同创办人PaulHickey表示，“当市场处于历史高点之际，看到公司回购股票升温总是怪怪的。”
“毕竟内线人士深居公司内部，难道他们不会趁股价偏低时买进吗？”
**回购的受惠者**
普通股东当然是股票回购的受惠者。但若是企业高管的薪酬与每股获利挂勾，他们也会受惠于股票回购。藉由降低在外流通股数量，股票回购会产生每股获利(EPS)上升的效果--即便实际获利停滞不前。
若企业高管部份薪筹是以股票支付，股票回购热潮也可能为他们售股创造有利条件。事实上，近期“内线销售”持续增加。
TrimTabs指出，根据其对美国证券交易委员会(SEC)的From4申报文件的研究，公司内部人士在11月出售70亿美元的持股，创下5月以来的最高水准，且大大高于五年均值50亿美元。
还有谁会受益于股票回购及其所带动的涨势呢？答案是在近期美股涨势中扮演要角的短线投资人。
芝加哥BMO Private Bank投资长Jack Ablin指出，评估股市投机活动的指标--融资余额(margindebt)处于历史高点，超越2000年及2007年，而融资余额高点“往往与股市高点相对应”。(完)
(编译 李春喜/张明钧; 审校 郑茵)
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