美国企业股票回购热潮埋隐患

图为纽约证交所内的公司标识。 REUTERS/Jacob Silberberg

路透芝加哥/纽约12月20日 -2013年将成为美国历史上股票回购第二高年份，不过这个“对股东友好”的举措却开始令部分分析师和投资者感到忧心。

就在本周，仅3M(MMM.N)和波音(BA.N)就获准回购多达320亿美元的股票，加入了今年股票回购的行列。今年有近500家美国公司回购股票，其中不乏微软(MSFT.O)、通用电气(GE.N)和沃尔玛(WMT.N)这样的行业领头羊。

股票回购及相关的派息激增，代表了维权股东的胜利，也让投资者在短期内发一笔横财。

但这也使部分观察人士感到担忧。

Gluskin Sheff的首席经济分析师DavidRosenberg担心，股票回购吸走了本应用于生产性投资的资金，在经济周期的当前时期，企业应当在资本财、科技、并购和员工方面进行投资。

根据标准普尔资深指数分析师HowardSilverblatt，2013年头三季，美国公司在机械、工厂和软件方面共投资4,330亿美元。

虽然较上年同期的4,162亿美元有所增长，但却只相当于企业在股票回购和派息方面支出的大约一半。

如果明年经济复苏提速并振奋信心，这种过于谨慎的资金使用方式可能让美国企业措手不及。

上周五美国上修了第三季国内生产总值(GDP)数据后，这种可能性似乎越发大了。商务部公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%，高于前值的增长3.6%。

时代华纳有线TWC.N很及时地向我们说明，企业如果热衷于财务工程而不是业务开发和创新，将会面临怎样的危险。

该公司股价增长了逾四倍，通过派息和股票回购返还给股东的现金超过90亿美元，但这家全美第二大有线运营商却成为业内表现最弱的公司之一，成为了收购目标。

Rosenberg称，企业一窝蜂回购股票使当前成为“有史以来最疲弱的投资周期之一”，他并称生产性投资是经济复苏中“缺失的一个关键环节”。

金融分析公司FactSet的数据也支持了他的看法。数据显示，2013年标准普尔500指数中非金融公司的资本支出料仅增长3.8%。

虽然每年的资本支出数据可能变动很大，但根据FactSet数据，今年在新机器、工厂和IT技术方面预期的增长十分微弱，远低于2007年以来10.5%的年增长率中值。

此外，还有人担心回购活动盛行，可能是高歌猛进的股市面临修正的警讯。

根据汤森路透数据，上次股票回购达到这个水平是在2007年，就在股市崩盘前夕。

“企业通常掌握不好股票回购的时机，”TrimTabs投资研究的首席执行官David Santschi表示。

不过他认为，对这样的过往记录也不应意外。他说，多数股票回购计划是为了抵消内部人士在高价时抛售的影响。

“企业回购股票不是因为时机好...也不是为了超越市场平均表现，而是为了减轻或消除稀释的影响。因此，股价低时他们不会回购这样多。”

**规避风险**

根据汤森路透数据，今年至今有近500家公司宣布将买回4,754亿美元自家股票，规模仅次于2007年时的6,230亿美元。

标准普尔资深指数分析师HowardSilverblatt称，美国大型企业今年还将派发3,100亿美元股息，创下历史新高。

这些举动带动美股大涨，而且藉由缩减在外流通股数量，回购股票的公司每股获利也获得提升。

但部分专家质疑这些派现行动、特别是股票回购，是否是企业现金的最佳用途，尤其是当许多公司股价逼近历史高位之际。

Bespoke Investment Group共同创办人PaulHickey表示，“当市场处于历史高点之际，看到公司回购股票升温总是怪怪的。”

“毕竟内线人士深居公司内部，难道他们不会趁股价偏低时买进吗？”

**回购的受惠者**

普通股东当然是股票回购的受惠者。但若是企业高管的薪酬与每股获利挂勾，他们也会受惠于股票回购。藉由降低在外流通股数量，股票回购会产生每股获利(EPS)上升的效果--即便实际获利停滞不前。

若企业高管部份薪筹是以股票支付，股票回购热潮也可能为他们售股创造有利条件。事实上，近期“内线销售”持续增加。

TrimTabs指出，根据其对美国证券交易委员会(SEC)的From4申报文件的研究，公司内部人士在11月出售70亿美元的持股，创下5月以来的最高水准，且大大高于五年均值50亿美元。

还有谁会受益于股票回购及其所带动的涨势呢？答案是在近期美股涨势中扮演要角的短线投资人。

芝加哥BMO Private Bank投资长Jack Ablin指出，评估股市投机活动的指标--融资余额(margindebt)处于历史高点，超越2000年及2007年，而融资余额高点“往往与股市高点相对应”。(完)

(编译 李春喜/张明钧; 审校 郑茵)

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