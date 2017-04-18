中国美国商会敦促美政府想尽办法确保中国提供公平竞争

路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。

中国美国商会在年度美国企业在中国白皮书中称，中国旨在支持本国企业和打造国家冠军企业的政策，令外国企业的空间遭到限缩。

白宫之前曾表示，美国和中国官员正在充实美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤后宣布的百日贸易谈判计划。该计划旨在减少美国对中国的贸易逆差，去年美国对中国的贸易逆差达到3,470亿美元。

但中国美国商会称，期望将更多注意力放在美国企业在中国的市场准入上。

“基本上，在理解这些施力点中有部分可能对我们产生反效果的情况下，我们目前建议动用箭筒中的每一支箭，”主席蔡瑞德(William Zarit)称，他指的是中国政府可能的抵制举措。

蔡瑞德在发布该报告的记者会上发表上述言论。

美国的商业团体希望美国官员就市场失衡对中国采取措施，但并不希望将中美两国推向贸易战。

但美国商界怨声载道，这与过去多年的情况大相径庭；许多美国企业过去数年都避免提出华府对中国采取强力行动的想法，担心遭到中方报复。

外国科技企业尤其担心北京当局实行计划，向中国本土企业注入数以十亿美元计的补贴资金，并推动实施可能迫使企业交出关键技术、或打击竞争力的规定。

“美中两国的政治和经济转型都会产生不确定性，外资在华投资环境恶化的观感，加上经济增长放缓，2017年可能是在华美企数十年来最具挑战性的年份之一，”中国美国商会在白皮书中称。

美国商界领袖亦担心，特朗普将重点放在限制朝鲜核及导弹计划上，可能削弱美国在中国的商业利益。上周，特朗普在推特上称，若中国帮助美国解决朝鲜问题，将得到一个更好的贸易协议。

“我很遗憾，鉴于朝鲜的局势，如果要做出某种权衡，我们可能会失去帮助在中美经济关系中创造公平竞争环境的部分动力，”蔡瑞德说道。(完)