美企营收成长困难 伤及获利前景

路透纽约2月1日电---美国企业发觉实现营收增长的难度,变得比金融危机结束以来的任何时期都要更大,而这已开始伤及他们的获利前景.

在标准普尔500家成分企业本次公布的财报中,营收优於分析师预期的企业比例远低於最近几季,而获利情况也是类似.

对於押注美国经济改善将在今年转化成企业强劲表现的股票投资者而言,这是个可怕的迹象.

继标普500指数.SPX以几近持平的成绩结束2011年後,今年1月股票已经大涨,因投资者对欧债危机担忧减轻.标普500股指1月录得4.4%的涨幅.

但1月中以来出炉的财报让有些分析师大跌眼镜,据汤森路透数据,仅53%企业的营收超出了分析师预估,47%逊於预期.据Bespoke投资集团,这一表现是2009年第二季以来最差,当时金融危机接近尾声而经济仍身陷衰退.

获利情况稍佳,但也是三年以来最糟--61%的企业表现超越华尔街预期,28%企业未达预期.

营收不佳可归因于欧洲经济下滑,中国出现些许疲态,以及美国某些行业出现问题,包括那些靠消费来推动的行业.

有些龙头企业在营收不达预期的情况下,获利仍高於预期,主要是通过包括裁员在内的一些成本削减措施来实现的.但对於很多在危机时已尽可能裁减人力的企业来说,裁员已经算不上一个选项.

这些情况给经济与市场带来的後果是严重的.目前企业正以2009年来最大幅度调降财测,而这种消息还在源源不断传来,最近一例就是亚马逊(AMZN.O).

网络零售商亚马逊第四季营收逊於预期,并警告称第一季可能亏损.其对第一季营收的展望尤其令华尔街大失所望.

"营收趋势肯定比获利趋势糟糕,财务预测也疲弱,因此市场目前看透此一现象,冀望近期自秋季以来经济面消息延续下去,"摩根士丹利首席美国证券策略师Adam Parker称.

如果不将苹果的亮丽业绩考虑在内,则本财报季表现看来明显恶化.根据汤森路透的数据,第四季企业获利增长8.5%.若不计iPhone制造商,则实际增幅将降至3.6%.营收情况也大致如此.

许多投资者预计,尽管美国和欧洲的经济形势不稳,获利状况仍将持续良好表现.在2011年经济形势变得糟糕时,美国企业的强劲财报曾为股市的主要支撑.

现在,这种趋势已出现令人费解的逆转.美国经济逐渐改善,但企业财报却在恶化.

"企业获利的V型复苏似乎接近尾声,复苏势头受去杠杆化冲击而表现欠佳的事实,正浮现在获利及利润上,"巴克莱资本证券研究部高管Barry Knapp在近期报告中写道.

Parker表示,美国经济增长预期并不高,如果作预估时未将欧洲经济衰退的影响完全考虑在内,那麽这些预估可能被证明过高.巴克莱资本预计,美国今年第一季国内生产总值(GDP)增长率将不及去年第四季.

"人们在心理面将欧洲隔绝出来,但我不相信他们在对美国进行预估时,已将欧洲经济衰退的影响完全考虑在内,"他称.作为华尔街较为悲观的策略师之一,Parker认为标准普尔500指数年底目标位为1,167点.周三时,该股指约报1,325点.

在所有标准普尔500指数成分股企业中,约有14%的营收来自於欧洲;欧州的沉重债务危机已令投资者数月来惶惶不安,担心全球经济可能因此而重陷衰退.

汤森路透I/B/E/S数据显示,根据约225家标准普尔500指数成分股企业的财报,第四季营收增长8.5%,逊於数月前的预期.若不计苹果亮丽的营收,则营收增幅为7.1%.

**获利尚可,营收不佳**

部分策略师认为,获利放缓部分是在预期之中的.

"(获利)周期已经过去很长一段.目前正处於事态开始放缓,公司情况更加严峻的时点,"Wells Fargo Advisors资深股票策略师Scott Wren称,"这并不是不寻常的情况."

获利超预期的公司比营收胜预期的公司更多,但获利超预估比率和营收超预估比率均有下滑.

汤森路透数据显示,迄今为止营收超过预期的公司比率为53%,第三季可比水平为66%,第二季为76%.

道指成分股杜邦(DD.N)营收逊於预估,而获利超出预期,但获利是在该公司全面提高产品价格後才有所提升.

通用电气(奇异、GE)(GE.N)获利亦超预期,而营收不及分析师预估,因欧洲市场放缓.该公司提到能源、医保和通用金融(奇异资融,GE Capital)部门都在节省成本.

高盛(GS.N)获利能超越预期,但主要得益於削减成本和减少纳税.该公司首席财务官称,全年成本节约目标为14亿美元.

汤森路透企业获利研究分析师Greg Harrison称:"我认为公司将削减成本,以努力达到获利预估."

自美国经济滑坡以来,许多公司大砍成本,这也是2009年公司营收疲弱而获利强劲的原因.分析师担心,利润率上升的机会恐怕所剩无几.

在复苏周期的现阶段,营收增长被视为实现获利可持续增长的重要因素.但若前景预估可信的话,恐怕会有更多麻烦.

汤森路透数据显示,第一季负面展望超出正面展望的幅度为2009年第一季来最高.

Bespoke联合创始人Justin Walters称:"调降财测的公司连续第二季多过调升财测的公司,自从牛市开始以来这种状况还没出现过."(完)

--编译 隋芬/许娜/程琳;审校 龚芳

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