越来越多美企高管担心未来一年出现衰退

路透纽约2月2日 - 美国企业越加担心未来一年经济可能出现衰退，这还是金融危机结束以来头一次。

今年迄今，对分析师和投资者提及经济衰退忧虑的企业高管数量较上年同期增长33%，是2009年以来首次出现这样的增长。据汤森路透数据，约有92家企业在财报会议上讨论了美国经济衰退问题。

这些悲观言论凸显出对美国经济增长可能停滞的担心。2015年第四季美国国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%，低于第三季的成长2%，同时据路透数据，不增加未来一年资本支出的企业数量翻了一番。美股标准普尔500指数录得2009年以来最糟1月表现，因油价跌破每桶30美元，且仍处在12年低位附近。

尽管讨论过经济衰退的企业几乎都表示，美国消费情况看起来依然稳健，但许多企业越加担心，能源价格大跌及该行业内的裁员，将影响到更广泛的经济领域。据12月30日的路透调查，分析师预计，总体而言2016年美国经济将成长2.4%。

以Capital One Financial(COF.N)执行长Richard Fairbank为例，他认为，如果金融市场动荡波及到实体经济，发生经济衰退的可能性就会上升。

“显然，经济前景难以预料，”他称。

“或许消费情况还不错，但能源经济低迷，即使工业和制造业没有面临衰退，人们也会感觉整体经济不佳，”油驳船运营商Kirby(KEX.N)执行长David Grzebinski对分析师称。

家用五金生产企业Stanley Black & Decker(SWK.N)财务长Don Allan对分析师称，如果经济放缓，公司就准备裁员并减支。

但并不是所有企业都这样悲观，货车运输经营商Swift Transportation(SWFT.N)对分析师称，其一家大客户今年计划支出16亿美元，高于去年的9亿美元。

“在我们看来，这些数据并没有暗示消费衰退，”该公司执行长Jerry Moyes称。(完)